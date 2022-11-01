Кремлевские Звезды выключали для съёмок михалковского «Сибирского цирюльника»

так выглядели двуглавые орлы, которые до 1935-го украшали четыре кремлевские башни. Фото: russianprehistory.com

Как это было - «Комсомольская правда» вспоминает вместе с доктором исторических наук, профессором Сергеем Девятовым.

СНАЧАЛА ТАМ «ГНЕЗДИЛИСЬ» ОРЛЫ

- Двуглавые орлы, как госсимвол России, были на верхушках главных кремлёвских башен с ХVII века, - рассказывает профессор Девятов. - Примерно раз в столетие медных позолоченных орлов меняли, так как менялось и изображение герба. На момент окончательного снятия орлов все они были разных лет: самый старый - на Троицкой башне — 1870 года, самый молодой - на Спасской, водруженный в 1912-м.

- Когда большевики решили снять орлов?

- Вскоре после того, как пришли к власти - в 1918- м. Ленин не раз говорил об этом. Но все никак не получалось.

- В кинохронике начала 1930-х башни Кремля ещё с орлами.

- Вот как раз в 1930-м Оперотдел НКВД поручил Центральным художественно-реставрационным мастерским под руководством академика Грабаря провести экспертизу кремлёвских орлов. И Грабарь в своем докладе написал, что

«…ни один из орлов на башнях не представляет памятника старины и потому не может быть защищаем». В смету на 1932 год даже включили 95 тысяч рублей на расходы по снятию орлов и замене их гербами СССР.

- Как — гербами? Не звездами?

- Но в августе 1935-го выходит постановление Политбюро: «К 7 ноября 1935 года снять 4 орлов со Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башен и 2 орлов с Исторического музея».

И - установить звезды.

- Все-таки остановились на звёздах?

- Вообще, было несколько предложений по замене гербовых орлов - простыми флажками, как на других башнях, гербами СССР, золочёными серпами и молотами. Но в итоге остановились на звёздах. Эскизы поручили художнику Лансере.

ЭСКИЗЫ УТВЕРЖДАЛ СТАЛИН

- А товарищ Сталин в этом участвовал?

- А как же? На самом первом эскизе со звездой Сталин делает замечание: «Хорошо, но надо бы без круга в центре». Слово «без» подчеркнуто дважды.

Лансере стремительно всё исправил и снова отдал эскиз на утверждение. Сталин делает совсем уж странное замечание: «Хорошо, но надо бы без скрепляющей палки». «Без» опять подчёркнуто дважды.

В итоге Лансере отстранили от проекта и разработку звёзд отдали художнику Фёдоровскому.

Звезду, которая в 1935 - 1937-м была на Спасской башне, теперь можно увидеть только на шпиле Северного речного вокзала в Москве. Фото: Денис ВОРОНИН/Агентство городских новостей «Москва»

КАК СНИМАЛИ И ПОДНИМАЛИ

(Из архивных материалов 1930-х)

Пока изготавливались звезды, монтажники ломали головы - как снять орлов. Высотных кранов еще не было... Всесоюзная контора «Стальпроммеханизация» разработала подьемные механизмы, которые устанавили прямо на верхних ярусах башен. Их сборка и демонтаж орлов заняли 2 недели.

Наконец, 18 октября 1935-го все 4 двуглавых орла спустили вниз. Из-за старой конструкции орла с Троицкой башни пришлось разбирать прямо на ее верхушке. Верхолазы работали под контролем коменданта Кремля Ткалуна.

И 4 ноября начальник Оперотдела ОГПУ Паукер доложил Сталину и Молотову: «Задание Политбюро выполнено…» Первый зам. наркома НКВД обратился с письмом к Кагановичу: «Прошу выдать для золочения кремлёвских звезд 67,9 килограмма золота. Золотое покрытие орлов будет снято и сдано Госбанку». 23 октября 1935-го звёзды доставили в парк Горького на обозрение москвичей. Звезды переливались золотом и уральскими самоцветами. А рядом поставили снятых орлов с содранным золотом.

- А куда орлов потом подевали? - спросил я у профессора Девятова.

- Вскоре их отправили в переплавку.

Новые самоцветные звёзды весили около тонны. Шатры кремлёвских башен не были рассчитаны на такую нагрузку - пришлось их изнутри укрепить металлическими опорами и штырями, на которые и планировалось насадить звёзды. Внутри шатра Боровицкой башни установили металлическую пирамиду. На вершине Троицкой - прочный металлический стакан. Шатёр Никольской оказался таким ветхим, что его полностью разобрали и возвели заново. 24 октября москвичи собрались на Красной площади, чтобы посмотреть на водружение пятиконечной звезды на Спасскую башню. А дальше — по звезде в день — водрузили на Троицкую, Никольскую и Боровицкую.

Раз в пять - семь лет кремлевские звезды тщательно протирают, чтобы они светили еще ярче! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СЕРП, МОЛОТ И КОЛОСЬЯ

Какими были первые Кремлевские звезды?

(Из архивных материалов 1930-х)

Они были из нержавеющей стали и красной меди. Для золочения 130 квадратных метров листовой меди были построены гальванические спеццеха. В центре звезды уральскими самоцветами был выложен серп и молот, рисунок ни на одной из звёзд не повторялся. Звезду на Спасской башне украшали лучи. На Троицкой - колосья. На Боровицкой узор повторял контур самой звезды. А на Никольской звезда была гладкой, без рисунка. Но очень скоро звёзды потеряли первоначальную красоту. Копоть и пыль московского воздуха заставили самоцветы и золото потускнеть. К тому же они не вписывались в архитектуру Кремля из-за своих размеров. Получились слишком большими и тяжело нависали над башнями. Звезду, которая в 1935-1937 годах была на Спасской башне, позднее перенесли на шпиль Северного речного вокзала в Москве. Она там и сейчас.

… И ТОГДА «ИЗОБРЕЛИ» РУБИНОВОЕ СТЕКЛО

- Сергей Викторович, однажды и мне довелось прикоснуться к Звезде на Спасской (я поднимался к ней с помощью лесов и крутой лестницы.) И звезда там — стеклянная! Мне дали большую тряпку - и я тщательно протер несколько граней. Друзья до сих пор шутят: понятно, почему Звезда на Спасской так сияет.

- И они правы. (смеётся) Кстати, стекло там - не совсем обычное. Ещё в мае 1937-го было решено вместо потерявших блеск самоцветных звёзд установить светящиеся, из рубинового стекла. Главным инженером этого проекта назначили профессора Ланда. И уже 2 ноября над Кремлем зажглись новые рубиновые звезды. Причем, еще и на пятой башне - Водовзводной.

- Чья это была идея?

- Сталина.

Каркас каждой из этих звёзд - многогранная пирамида. Лучи на звездах Спасской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башен имеют по 8 граней, а Никольской - 12. В основании каждой звезды - флюгерные механизмы…

Реставрация Спасской башни. На снимке: специальный корреспондент "Комсомольской Правды" Александр Гамов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вот как-то не вяжется это с образом Кремлевской Звезды.

- … но ведь каждая - весом в тонну! А благодаря подшипникам Звезды могут легко вращаться.

- Внешний каркас Звезд из чего? Из нержавейки?

- Да. А остекление - из трехслойного стекла толщиной 4,5 - 5 миллиметров, которое хорошо рассеивает свет мощных ламп. (о лампах - ниже.) На слой рубинового стекла наносился расплавленный хрусталь, на который ложился слой бело-молочный.

- А где такое - кремлевское - стекло сварили?

- На заводе «Красный Май» в Вышнем Волочке.

На Троицкой башне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ У НИХ КНОПКА «ВКЛ.»

- А правда, что главные Звезды СССР и России выключали?

- Да, во время Великой Отечественной их впервые погасили и затянули в брезент, они были слишком хорошим ориентиром для фашистской авиации. Четыре года эти звезды провели в камуфляже. Они во время войны получили серьезные пулевые и осколочные повреждения.

- Ранения.

- Да. Их пришлось демонтировать и реставрировать.

Но был и второй случай, когда кремлевские звезды гасли. Ненадолго. В 1996-м их выключали специально для съемок фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Снимали ночью на Красной площади. И светящаяся Звезда на Спасской никак не вписывалась в исторический кадр. Маститому режиссёру пошли навстречу.

- А правда, что Михалков звонил Ельцину ночью - чтобы погасили Звезду на Спасской? Или это для красного словца.

- Для красного словца. А вот письменное распоряжение - чтобы Звезду выключить, было.

- А выключатель от Кремлевских Звезд где? В президентском корпусе?

- Нет. Центральный пульт контроля и управления вентиляцией звёзд - в Троицкой башне.

- А вентиляция зачем?

- Чтобы лампы не перегревались. Ведь они там горят круглые сутки…

КСТАТИ

О РАЗМАХЕ ЛУЧЕЙ

Сами звёзды имеют разные размеры. На Водовзводной башне размах лучей — 3 метра, на Боровицкой — 3,2, на Троицкой — 3,5, на Спасской и Никольской — 3,75 метра.

…- И О «ЛАМПОЧКАХ»

Днем звезды на Кремлевских башнях подсвечиваются даже сильнее, чем ночью. Лампы были разработаны по спецзаказу на Московском электроламповом заводе. В каждой - две нити накаливания, включённые параллельно, поэтому даже при перегорании одной из них лампа не погаснет. Изготовлены лампы на Петергофском заводе точных технических камней.

В настоящее время проходит реставрация стен и башен Московского Кремля. Одновременно реставрируются и Кремлевские звезды. Среди нововведений - замена морально устаревших сверхмощных ламп накаливания на энергосберегающие металогалогеновые лампы. При этом, спектр и световой поток, исходящий от рубиновых звезд, остается неизменным.