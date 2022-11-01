Военная спецоперация на Украине 1 ноября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года.

Власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации населения на 15 километров от Днепра. Как пояснил врио главы региона Владимир Сальдо, такое решение принято в связи с возможностью применения киевским режимом запрещенных методов ведения военных действий, а также наличия данных о подготовке Украиной массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Внутриполитические решения главы Украины Владимира Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией. К такому выводу пришел обозреватель чешского издания Casopis Argument Эдуард Хмелар. Он отмечает, что западные политики игнорируют реальную сущность киевских властей в целях поддержки иллюзии о "хорошей Украине и плохой России".

Все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены, заявило Министерство обороны страны. Генштаб ВС РФ уже направил указания командующим войсками вое