Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Мурашов выбил националистов из села

Старший лейтенант Дмитрий МУРАШОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Безверное войско учить, что перегорелое железо точить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще замечал: «Два хозяина в одном дому быть не могут».

ДАЛ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР ДИВЕРСАНТАМ

Старший сержант Кирилл МАКСИМЕНКО

«Старший сержант Кирилл Максименко составе батальона материального обеспечения, выполнял задачи по тыловому обеспечению российских подразделений в районах, расположенных в непосредственной близости к районам, подконтрольным украинским боевикам. Принимал участие в доставке материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна, в составе которой находился Кирилл, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Не растерявшись, старший сержант Максименко занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил 3 диверсантов. Спустя несколько дней, старший сержант Кирилл Максименко выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований боевиков. Украинские националисты, пытаясь восстановить контроль над населенным пунктом, предприняли массированную атаку на район расположения подразделения. В ходе боестолкновения старший сержант Кирилл Максименко, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил более 5 националистов, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены».

Старший сержант Кирилл МАКСИМЕНКО

НАСТРОИЛ ПОВРЕЖДЕННУЮ СВЯЗЬ В БОЮ

Лейтенант Александр УВАРОВ

«Командир взвода связи лейтенант Александр Уваров вместе с вверенным ему взводом обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских военнослужащих, а также с вышестоящим командованием. В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал Александр, попало под ответный вражеский обстрел. При плотном артиллерийском огне противника лейтенант Уваров умело и самоотверженно руководил действиями личного состава подвижной группы связи. В ходе очередного обстрела, осколком мины была повреждена аппаратура связи. Александр Уваров лично, невзирая на атаки противника, выдвинулся для восстановления техники связи, выведенной из строя осколками снарядов противника. Действуя смело и решительно, Александр оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Александра Уварова поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление БТГр в бою и отразить атаку националистов».

Лейтенант Александр УВАРОВ

ВЫБИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ ИЗ СЕЛА

Старший лейтенант Дмитрий МУРАШОВ

«Командир взвода старший лейтенант Дмитрий Мурашов вместе с вверенным ему взводом выполнял задачи по огневой поддержке российских подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими националистами. Диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку прорыва вглубь освобожденного населенного пункта. В ходе боя, несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Дмитрий Мурашов, умело руководя действиями подчиненных, предотвратил прорыв противника. Взводом под командованием старшего лейтенанта Мурашова было уничтожено 4 бронетранспортера и более 15 националистов. Оставшиеся в живых вражеские диверсанты покинули поле боя. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Дмитрия Мурашова, а также профессионализм и слаженные действия его подчиненных, позволили предотвратить деятельность украинских диверсантов в освобожденном населенном пункте».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская рок-группа «Зверобой» провела концерт перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, проходящими подготовку на полигонах в Тверской области. Участники музыкального коллектива на протяжении восьми лет дают концерты, в том числе на Донбассе, поддерживая мирное население и его защитников.

В рамках акции "Мы вместе с нашей армией!" перед собравшимися с напутственными словами также выступили эксперт Российского общества «Знание», доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Виталий Данилов, член регионального отделения организации «Боевое Братство», ветеран Афганской войны Рамазан Муцаев, волонтеры движения «Мы вместе» и юнармейцы.

Выступающие пожелали военнослужащим достижения всех поставленных задач и скорейшего возвращения домой.

КСТАТИ

Акция "Мы вместе с нашей армией!" проходит по всей России. В ней принимают участие военные и гражданские учреждения культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

В ходе мероприятий мобилизованным раздают послания, подготовленные в рамках всероссийской акции «Письмо солдату» от школьников, студентов колледжей, воспитанников довузовских образовательных организаций, юнармейцев и курсантов центров «Авангард».