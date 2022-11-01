Вопрос дня: А вы какие символы большой страны не трогали бы никогда? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена Драпеко, заслуженная артистка России:

- Не троньте Знамя Победы! Оно стало символом триумфа нашей страны в страшной войне с нацизмом. И сейчас реет там, где эта борьба идет. И слово «товарищ» вернула бы в нашу гражданскую жизнь, где ни «сударыня», ни «господин» не прижились, а «товарищ» означало братство по оружию.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области:

- Не надо трогать то, на чем выросли поколения: память о победах.

Сергей Орджоникидзе, бывший заместитель Генсека ООН:

- Вот есть красная звезда. И это не только символ Советского Союза. В разных странах поколения выросли и счастливо жили с этим символом. И еще я бы оставил все символы большой империи.

Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Символы ниспровергать бессмысленно. Это знаковые точки нашей истории. Она очень многомерна. Мы никуда не денем Красную площадь, а это сердце страны. Операции на сердце чреваты.

Лео Бокерия, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Памятники большим историческим фигурам, которые продвинули страну вперед, трогать не стоит. Пусть какой-то памятник соответствует идеологии того времени - не нынешнему, но ведь именно тогда бесправные прежде люди, которые считались «ничем», стали нормальными людьми. Масса людей получила возможность стать инженерами, учителями, врачами, летчиками и моряками. Не трогайте памятники тем, кто дал такую возможность миллионам.

Дмитрий Козаченко, краевой депутат и винодел:

- Ничего трогать нельзя. По простой причине - я вчера вернулся из Крыма, где люди помнят, как все было при самых разных властях, и вот этим людям надоело, что каждые 10 - 20 лет что-то ниспровергают. Памятники символизируют стабильность. А стабильность - это вечные виноградники на наших южных склонах.

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