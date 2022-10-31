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Общество31 октября 2022 19:56

Сохранения рабочих мест мобилизованных: куда обращаться с вопросами

Роструд разъяснил, куда обращаться с вопросами о порядке сохранения рабочих мест мобилизованных
Александр КИСЛОВ
На федеральном уровне даны важные разъяснения по поводу сохранения рабочих мест за мобилизованным россиянам

На федеральном уровне даны важные разъяснения по поводу сохранения рабочих мест за мобилизованным россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роструде сообщили, что россияне, желающие получить информацию о сохранении рабочих мест мобилизованных, могут воспользоваться горячей линией или онлайн-сервисом ведомства.

В телеграм-канале "Объясняем.рф" отмечается, что для получения консультации по этому вопросу можно обратиться по телефону горячей линии Роструда: 8 (800) 707-88-41. Звонки принимаются круглосуточно, без выходных. Помимо этого, за консультацией можно обратиться и к сотрудникам территориальных подразделений Роструда (их контакты указаны на сайте региональных управлений ведомства).

Кроме того, есть возможность получить консультацию онлайн - через сервис «Дежурный инспектор» на портале "Онлайнинспекция.рф".

Также россиян могут направлять обращения или жалобы в Роструд или государственные инспекции труда в регионах (жалобы граждан рассматриваются в течение суток с момента их поступления). Жалобу можно подать либо лично, либо по электронной почте: mail@rostrud.info. Также можно обратиться в региональные органы Роструда письменно или онлайн с помощью портала "Онлайнинспекция. рф".

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами. Согласно данному документу, трудовой договор будет приостановлен до момента окончания службы, после чего в течение трех месяцев граждане смогут вернуться к своим обязанностям.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. 28 октября нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизованных мероприятий. За время проведения частичной мобилизации в армию РФ удалось призвать порядка 300 тысяч резервистов.

О РАЗНОМЧастичная мобилизация в России