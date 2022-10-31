Сохранения рабочих мест мобилизованных: куда обращаться с вопросами

На федеральном уровне даны важные разъяснения по поводу сохранения рабочих мест за мобилизованным россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роструде сообщили, что россияне, желающие получить информацию о сохранении рабочих мест мобилизованных, могут воспользоваться горячей линией или онлайн-сервисом ведомства.

В телеграм-канале "Объясняем.рф" отмечается, что для получения консультации по этому вопросу можно обратиться по телефону горячей линии Роструда: 8 (800) 707-88-41. Звонки принимаются круглосуточно, без выходных. Помимо этого, за консультацией можно обратиться и к сотрудникам территориальных подразделений Роструда (их контакты указаны на сайте региональных управлений ведомства).

Кроме того, есть возможность получить консультацию онлайн - через сервис «Дежурный инспектор» на портале "Онлайнинспекция.рф".

Также россиян могут направлять обращения или жалобы в Роструд или государственные инспекции труда в регионах (жалобы граждан рассматриваются в течение суток с момента их поступления). Жалобу можно подать либо лично, либо по электронной почте: mail@rostrud.info. Также можно обратиться в региональные органы Роструда письменно или онлайн с помощью портала "Онлайнинспекция. рф".

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами. Согласно данному документу, трудовой договор будет приостановлен до момента окончания службы, после чего в течение трех месяцев граждане смогут вернуться к своим обязанностям.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. 28 октября нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизованных мероприятий. За время проведения частичной мобилизации в армию РФ удалось призвать порядка 300 тысяч резервистов.