Скончался Вадим Абдрашитов - автор «Охоты на лис», «Парада планет», «Остановился поезд» и «Плюмбума»

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Вадим Абдрашитов был одним из самых интересных и серьезных режиссеров позднесоветского кинематографа. Его фильмы не ставили кассовых рекордов, но для интеллигенции, для думающих и по-настоящему любящих кино людей становились большими событиями. Про картины, снятые Абдрашитовым по сценариям Александра Миндадзе (режиссер и кинодраматург составили невероятно успешный тандем) говорили: «это кинематограф морального беспокойства». И сравнивали их с фильмами выдающихся поляков Кшиштофа Занусси и Кшиштофа Кесьлевского.

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове, в юности жил в Алма-Ате. И вспоминал, что подростком не имел точного представления о том, чем будет заниматься: его привлекали и фотография, и актерское мастерство. Переломным моментом стал полет Гагарина: шестнадцатилетний Вадим заинтересовался космосом и ракетами, отправился в Москву и поступил в МФТИ. Потом перевелся в химико-технологический институт имени Менделеева. Но уже понимал, что судьба тянет его в режиссуру. На его счастье, в химико-технологическом была любительская киностудия, где можно было практиковаться в новом увлечении.

Долго ли, коротко, а он поступил во ВГИК. И стал одним из последних студентов, кого успел заметить и благословить выдающийся режиссер и преподаватель Михаил Ромм. Тот даже хотел вставить короткометражку Вадима в свой большой документальный фильм «Мир сегодня» - но умер, не завершив его. А в окончательной версии картины, смонтированной другими режиссерами и вышедшей под названием «И все-таки я верю», места для шестиминутной работы Абдрашитова не нашлось.

Не беда: еще одна короткометражка, дипломная получасовая «Остановите Потапова!» по сценарию Григория Горина, пользовалась большим успехом (это, к слову, была единственная абдрашитовская комедия). После нее режиссера сразу позвали на «Мосфильм». И он снял там «Слово для защиты» - кажется, самый популярный свой фильм, который посмотрели больше двадцати миллионов зрителей. В этой судебной драме Марина Неелова играла женщину, пытавшуюся убить себя и своего сожителя (которого очень любила), а Галина Яцкина - адвоката, которая намерена разобраться в ее драме и спасти ее от тюрьмы.

Дальше была еще одна криминально-психологическая драма - «Поворот» с Олегом Янковским и Ириной Купченко. А потом - «Охота на лис», история о тоскующем рабочем завода, чья жизнь пуста и уныла. Его избили двое юных хулиганов, один из них сел в тюрьму. Рабочий же почему-то начал ездить к нему, разговаривать с ним, добиваться досрочного освобождения… Критик Денис Горелов писал: «Абдрашитов с Миндадзе вечно ставили кино о необъяснимой, фатальной связи людей, склеенных навеки то уходящей из-под ног палубой теплохода, то резервистскими сборами, а чаще всего — угрюмым обоюдным влечением фигурантов уголовного дела. (…) Старший из себя наставника корчит и себе же боится признаться, что ему во всем мире, кроме этого баклана, поговорить не с кем».

В 1982-м вышел «Остановился поезд» - неторопливая драма о железнодорожной катастрофе, в результате которой погиб машинист; эту историю расследуют и обсуждают следователь (Олег Борисов) и журналист (Анатолий Солоницын, сыгравший в кино свою последнюю роль). Первый обнаруживает, что в трагедии виноваты очень многие люди из провинциального городка, второй стремится написать статью «Подвиг машиниста», и правда его не сильно интересует.

В середине десятилетия Абдрашитов снял фантасмагорическую притчу «Парад планет», мало похожую на «Остановился поезд» - казалось, что эти фильмы ставили разные режиссеры. А еще социальную драму «Плюмбум, или Опасная игра» о пятнадцатилетнем подростке, который решил очищать общество от преступников и нежелательных элементов (среди них он обнаружил собственного отца). Потом была еще одна притча, «Слуга», снова с Олегом Борисовым, который стал любимым актером Вадима Юсуповича…

В 90-е Абдрашитов продолжал снимать кино, но по-настоящему резонансными «Армавир», «Пьеса для пассажира», «Время танцора» уже не стали. Один из самых интересных постановщиков отечественного кино, свою последнюю картину, «Магнитные бури», он снял в 2003 году - двадцать лет назад. Говорят, у него были интересные замыслы, но ни один из них не осуществился и уже не осуществится. 12 февраля 2023 года Вадим Абдрашитов скончался в результате онкологического заболевания.