Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года, в какой валюте хранить сбережения и как изменится стоимость отдыха в Турции после землетрясения

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. «Потолок лежит почти на нас»: замурованные люди отправляют видео из под завалов в Турции родным (слушать)

2 место. «Главное - живи»: близкий человек обратился к Роману Костомарову (слушать)

3 место. Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (слушать)

4 место. Как на вулкане: что на самом деле управляет планетой (слушать)

5 место. Экономист Никита Кричевский: Вкладываться надо не в доллары, евро или юань, а в эту валюту (слушать)

6 место. Александр Коц: Спецоперация закончится нескоро, это конфликт на годы (слушать)

7 место. Сергей Марков: Зеленский не управляет Украиной, потому что никакой Украины не существует (слушать)

8 место. Шоу «Голос-11» возвращается, а детскую версию еще не завершили. Вашего Басту и тут, и там показывают (слушать)

9 место. Как изменится стоимость отдыха в Турции после землетрясения (слушать)

10 место. Полковник Баранец: Байден стал террористом после взрыва «Северных потоков» (слушать)