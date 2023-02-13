Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года, в какой валюте хранить сбережения и как изменится стоимость отдыха в Турции после землетрясения

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. «Потолок лежит почти на нас»: замурованные люди отправляют видео из под завалов в Турции родным (слушать)
2 место. «Главное - живи»: близкий человек обратился к Роману Костомарову (слушать)
3 место. Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (слушать)
4 место. Как на вулкане: что на самом деле управляет планетой (слушать)
5 место. Экономист Никита Кричевский: Вкладываться надо не в доллары, евро или юань, а в эту валюту (слушать)
6 место. Александр Коц: Спецоперация закончится нескоро, это конфликт на годы (слушать)
7 место. Сергей Марков: Зеленский не управляет Украиной, потому что никакой Украины не существует (слушать)
8 место. Шоу «Голос-11» возвращается, а детскую версию еще не завершили. Вашего Басту и тут, и там показывают (слушать)
9 место. Как изменится стоимость отдыха в Турции после землетрясения (слушать)
10 место. Полковник Баранец: Байден стал террористом после взрыва «Северных потоков» (слушать)