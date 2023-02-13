Донбасс напоят чистой водой из Дона

Фото: Минобороны РФ

Более 2,6 тысяч специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше 1 тысячи единиц техники задействовано круглосуточно на объектах строительства нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс.

«Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец – Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров», - рассказали в Минобороны России.

Наши военные строители уже начали возводить водозаборный узел на реке Дон, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередач.

В военном ведомстве отметили, что на маршруте прокладки водовода будет выполнено 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. На одном из особо трудных участков проведут горизонтально направленное бурение протяженностью в 1,5 км для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов реки Дон.

Завершить строительство нового водовода планируется уже этой весной. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода наполнит трубы населенных пунктов Донбасса.

КСТАТИ

Ранее военные строители уже возвели и запустили ряд объектов водообеспечения, в том числе Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец.