Спустя 160 часов после землетрясения в Турции бойцы МЧС России, Белоруссии и Киргизии извлекли из-под завалов живого человека

Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырёх часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью пресс-служба МЧС России сообщила «Комсомольской Правде» сенсационную информацию следующего содержания: «На участке работ российской команды, совместными усилиями спасателей МЧС

России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково - спасательных работ в Турции». Это удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения.

Операция по извлечению мужчины из-под завалов длилась более четырёх часов.

И вот что важно…

«Работы проводились в темное время суток, с риском для жизни - при возможном обрушении конструкций», - читаем в оперативной сводке.

И ещё подчёркивается: «В ходе спасения пострадавшему была оказана первая медицинская помощь непосредственно внутри завала врачами чрезвычайного ведомства России».

Благодаря профессиональным и скоординированным действиям сводной группировки сотрудников МЧС, операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан в карету скорой помощи - медикам.

КСТАТИ

Ещё до того, как поступила эта ночная информация, пресс-служба чрезвычайного ведомства сообщила такие данные: «С начала проведения поисково-спасательных работ, специалистами МЧС России из-под завалов спасены в Турции 5 человек, в Сирии - 3 человека, в том числе один ребёнок».