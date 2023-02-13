Рианна вернулась на сцену после шестилетнего перерыва и сразу объявила о беременности

Рианна снова заставила говорить о себе весь мир, не предъявив публике чего-то особенного Фото: REUTERS

В России американский футбол совершенно не популярен, и слово Супербоул (то есть Cуперкубок - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги) большинству наших соотечественников мало о чем говорит. А в США это одно из главных событий года. Телевизионная трансляция популярнее, чем какое бы то ни было другое событие (например, вручение «Оскаров»). В 2023 году 50 миллионов американцев (то есть пятая часть населения страны) делала перед Супербоулом ставки в тотализаторах. Причем поставить можно было не только на победителя (а соревновались команды Philadelphia Eagles и Kansas City Chiefs, и последние выиграли со счетом 38:35): можно было сделать ставку, например, на то, спустится ли в перерыве на стадион на парашюте Том Круз или нет.

Откуда вообще взялась идея, что он может спуститься, непонятно, но многие рискнули и потратили деньги. Увы, Том Круз не появился, но в перерыве зрителям все равно скучать не пришлось. По традиции, на Супербоуле выступают крупнейшие звезды поп-музыки: в разные годы это были U2, Пол МакКартни, The Rolling Stones, Принс, Мадонна, Бейонсе, Леди Гага, Эминем, Шакира, Дженнифер Лопес, The Weeknd…

На этот раз выступила Рианна. Перед этим она делала паузу в карьере на несколько лет. Возвращение было довольно эффектным: она исполнила все свои главные хиты. Правда, ни одной свежей песни не прозвучало - самая новая была написана шесть лет назад.

Платформа, на которой находилась Рианна, взлетела высоко-высоко над стадионом (и при этом слегка покачивалась, что внушило фанатам певицы определенные опасения за ее жизнь). Во время выступления Рианна периодически поглаживала свой живот. Светские хроникеры гадали, не намек ли это на ее беременность. Живот, конечно, не был плоским, но сплетники утверждали, что певица могла просто не до конца похудеть после предыдущих родов (29 мая 2022 года она произвела на свет сына; отцом стал ее бойфренд, рэпер ASAP Rocky). Вскоре после Супербоула пресс-агент певицы подтвердил: да, она ждет от сердечного друга еще одного ребенка.

В целом, это и стало главной сенсацией. Американские телевизионные и музыкальные критики сошлись во мнении, что видали они на Супербоуле и более яркие выступления поп-звезд. Как отметил журналист Variety, «Рианна снова заставила говорить о себе весь мир, не предъявив публике чего-то особенного».

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