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В мире13 февраля 2023 9:40

Европейцам предлагают дольше работать и реже лечиться: новые протесты охватили Францию и Испанию

Десятки тысяч людей вышли на улицы против непопулярных реформ
Максим ПЛОТНИКОВ
По Испании прокатилась многотысячная волна протестов против «разрушения» системы общественного здравоохранения страны

По Испании прокатилась многотысячная волна протестов против «разрушения» системы общественного здравоохранения страны

Фото: REUTERS

«НЕТ САНИТАРНОМУ ТЕРРОРИЗМУ»

По Испании прокатилась многотысячная волна протестов против «разрушения» системы общественного здравоохранения страны. Как сообщает RTVE, основные очаги демонстраций были расположены в Бургосе, Сантьяго-де-Компостеле и Мадриде, на улицы которого вышли не менее 250 тысяч человек.

Со свистками во ртах и в белых перчатках на руках участники забастовок выстроились около мэрий городов с плакатами «Одумайтесь ради здоровья» и «Прекратите санитарный терроризм». Протестующие потребовали от правительства обеспечить адекватное финансирование системы государственного здравоохранения: ранее в стране были проведены массовые сокращения врачей, не желающих работать за маленькую зарплату при повышенной нагрузке. В связи с этим сейчас по всей Испании ощущается острая нехватка медперсонала.

«У нас была одна из лучших в мире систем здравоохранения. Но в последние годы она резко ухудшилась, особенно после пандемии коронавируса», – отметила протестующая жительница Мадрида Ана Сантамария. «Сейчас на приём к врачу приходится записываться за две недели, даже отделения неотложной помощи переполнены. Наша система здравоохранения стала плохо обращаться как с пациентами, так и с её сотрудниками», – добавила скандирующая рядом Сусанна Бардильо.

За пределами крупных городов ситуация складывается ещё хуже, поскольку нехватка медиков приводит к полному закрытию государственных больниц. По мнению Испанской ассоциации общественного здоровья, правительство взяло неправильный курс на коммерциализацию медицины, что в свою очередь привело к расслоению граждан в доступе к качественному лечению. В настоящее время более 600 тысяч взрослых испанцев и 200 тысяч детей не могут записаться на приём даже к городскому терапевту.

«ИДИ НА ПЕНСИЮ» И «ХВАТИТ УКРАИНЫ»

Ещё большие протесты содрогнули Францию. Там прошли сразу две независимые друг от друга забастовки против пенсионной реформы и участия в конфликте на Украине.

На демонстрации против повышения пенсионного возраста вышли 963 тысячи человек, пишет LeMonde со ссылкой на данные французского МВД. Вместе с тем представители профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» заявили, что по всей стране на забастовки вышли почти 2,5 миллиона французов.

В Париже протесты начались в самом центре города, где толпа развернула плакаты с лозунгами «Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай» и «Пленники работы не доживут до старости». Столичный аэропорт Орли, сотрудники которого также вышли на митинг, был вынужден отменить половину рейсов. Мирное шествие быстро переросло в столкновения с полицией, которая в ответ использовала слезоточивый газ и дубинки.

На северо-западе страны радикально настроенные жители Ренна сразу забросали полицейских петардами и коктейлями Молотова. В ответ силовики были вынуждены применить водомёты. Французы всё равно продолжили движение и разбивали всё попавшееся на пути: заборы, мусорные баки, припаркованные автомобили и даже витрины магазинов.

На следующий же день по всей стране прошёл «Марш за мир», в ходе которого демонстранты выступили против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО. Об этом рассказал на своей странице в Twitter председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По информации политика, лишь в Париже на акции протеста собрались около 10 тысячи человек. Всего же прошло более 25 манифестаций, в том числе в крупных городах: Аяччо (Корсике), Дижоне, Каннах, Марселе и Тулоне.

«Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» – скандировали протестующие парижане. Затем они разрезали флаг НАТО в качестве символического жеста в поддержку выхода своей страны из этой структуры.

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