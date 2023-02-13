Европейцам предлагают дольше работать и реже лечиться: новые протесты охватили Францию и Испанию

По Испании прокатилась многотысячная волна протестов против «разрушения» системы общественного здравоохранения страны Фото: REUTERS

«НЕТ САНИТАРНОМУ ТЕРРОРИЗМУ»

По Испании прокатилась многотысячная волна протестов против «разрушения» системы общественного здравоохранения страны. Как сообщает RTVE, основные очаги демонстраций были расположены в Бургосе, Сантьяго-де-Компостеле и Мадриде, на улицы которого вышли не менее 250 тысяч человек.

Со свистками во ртах и в белых перчатках на руках участники забастовок выстроились около мэрий городов с плакатами «Одумайтесь ради здоровья» и «Прекратите санитарный терроризм». Протестующие потребовали от правительства обеспечить адекватное финансирование системы государственного здравоохранения: ранее в стране были проведены массовые сокращения врачей, не желающих работать за маленькую зарплату при повышенной нагрузке. В связи с этим сейчас по всей Испании ощущается острая нехватка медперсонала.

«У нас была одна из лучших в мире систем здравоохранения. Но в последние годы она резко ухудшилась, особенно после пандемии коронавируса», – отметила протестующая жительница Мадрида Ана Сантамария. «Сейчас на приём к врачу приходится записываться за две недели, даже отделения неотложной помощи переполнены. Наша система здравоохранения стала плохо обращаться как с пациентами, так и с её сотрудниками», – добавила скандирующая рядом Сусанна Бардильо.

За пределами крупных городов ситуация складывается ещё хуже, поскольку нехватка медиков приводит к полному закрытию государственных больниц. По мнению Испанской ассоциации общественного здоровья, правительство взяло неправильный курс на коммерциализацию медицины, что в свою очередь привело к расслоению граждан в доступе к качественному лечению. В настоящее время более 600 тысяч взрослых испанцев и 200 тысяч детей не могут записаться на приём даже к городскому терапевту.

«ИДИ НА ПЕНСИЮ» И «ХВАТИТ УКРАИНЫ»

Ещё большие протесты содрогнули Францию. Там прошли сразу две независимые друг от друга забастовки против пенсионной реформы и участия в конфликте на Украине.

На демонстрации против повышения пенсионного возраста вышли 963 тысячи человек, пишет LeMonde со ссылкой на данные французского МВД. Вместе с тем представители профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» заявили, что по всей стране на забастовки вышли почти 2,5 миллиона французов.

В Париже протесты начались в самом центре города, где толпа развернула плакаты с лозунгами «Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай» и «Пленники работы не доживут до старости». Столичный аэропорт Орли, сотрудники которого также вышли на митинг, был вынужден отменить половину рейсов. Мирное шествие быстро переросло в столкновения с полицией, которая в ответ использовала слезоточивый газ и дубинки.

На северо-западе страны радикально настроенные жители Ренна сразу забросали полицейских петардами и коктейлями Молотова. В ответ силовики были вынуждены применить водомёты. Французы всё равно продолжили движение и разбивали всё попавшееся на пути: заборы, мусорные баки, припаркованные автомобили и даже витрины магазинов.

На следующий же день по всей стране прошёл «Марш за мир», в ходе которого демонстранты выступили против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО. Об этом рассказал на своей странице в Twitter председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По информации политика, лишь в Париже на акции протеста собрались около 10 тысячи человек. Всего же прошло более 25 манифестаций, в том числе в крупных городах: Аяччо (Корсике), Дижоне, Каннах, Марселе и Тулоне.

«Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» – скандировали протестующие парижане. Затем они разрезали флаг НАТО в качестве символического жеста в поддержку выхода своей страны из этой структуры.