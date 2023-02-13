В «таинственных аэростатах» над США нашли след инопланетян

Первый из «воздушных гостей» всем известен: на рубеже января-февраля китайский аэростат «размером с три грузовика» пролетел над США Фото: REUTERS

В воздушное пространство Соединённых Штатов один за другим вторгаются неизвестные аппараты. Их природа не ясна, а уничтожить «попаданцев» неимоверно трудно. Соцсети переполнены трясущимися видео с телефонов, как американская ПВО работает — чаще тщетно — по загадочным объектам… Похоже на сюжет малобюджетной голливудской ленты о вторжении инопланетян. Правда, жанром нашего фильма будет не столько фантастика, сколько политическая сатира.

Первый из «воздушных гостей» всем известен: на рубеже января-февраля китайский аэростат «размером с три грузовика» пролетел над севером Тихого океана, Аляской, Канадой, потом над лесистым штатом Монтана (изобилующим военными объектами) и всей континентальной частью США. Сбили его лишь на выходе, когда «НЛО» достигло Атлантического побережья США.

По официальным данным, Пентагон якобы «боялся повредить объекты и людей на земле» в случае падения аппарата легче воздуха, почему и позволил ему пролететь тысячи миль над Америкой. По неофициальным — «звёздно-полосатая» армия просто физически не могла его сбить: шар летит на высоте 25-35 тысяч метров, теплового излучения (для сканеров наведения в ракете ПВО) не имеет. Однако летучий газ постепенно просачивался из оболочки, к концу пути шар отяжелел, снизился до 15-20 тысяч метров, и его уже можно было расстрелять из обычной авиационной пушки.

Есть мнение, что тем самым китайцы изощрённо отомстили за визит спикера палаты Представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022-го (с точки зрения международного права этот остров — часть КНР, и соратница Байдена просто не имела права туда ступать без разрешения Пекина). А теперь Китай и американскую ПВО выставил беспомощной, и откровенно глумился над оппонентами:

— Выражаем резкий протест из-за атаки США на гражданский аэростат, — заявили в МИД КНР (по их версии, это не шар-шпион, а безобидный метеорологический зонд).

Но то было лишь начало. За последнюю неделю в воздушное пространство Америки вторглось ещё как минимум три загадочных объекта. Военные США и Канады — вероятно, не желая оставаться мировым посмешищем — всё-таки нашли возможность сбивать их: первый был уничтожен над Аляской, второй — над Канадой недалеко от американской границей, третий — над озером Гурон в штате Мичиган.

Но вот ведь проблема: кому принадлежат эти новые «попаданцы» — до сих пор не известно.

— Объект цилиндрический, не похож на ранее сбитый китайский аэростат, имеет меньшие размеры, — докладывали об «аэростате над Канадой».

— Объект восьмиугольный, со свисающими тросами, — описывали «аэростат над Гуроном».

А может, и не «аэростат» вовсе. Потому что глава объединённого ПВО Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк огорошил прессу заявлением:

— Мы пока не можем определить, за счёт чего эти аппараты держатся в воздухе. Поэтому мы не называем их «воздушными шарами». — А на уточняющий вопрос генерал ответил, что не исключает и внеземного происхождения этих НЛО. Пусть мол, профильные спецслужбы разбираются.

Надо сказать, встречи со всевозможными «зелёными человечками» — национальный вид спорта американцев. Массовые истерии вокруг периодических нашествий летающих тарелок (и прочих странных аппаратов) на США отмечаются ещё с 1940-х годов. А косвенно «инопланетный вопрос» признавали и многие члены вашингтонской элиты.

— Я думаю, что различия между странами стёрлись бы, если бы мы столкнулись с инопланетной угрозой, исходящей не из нашего мира. И вообще, я вам скажу, разве силы инопланетян уже не находятся среди нас? — слегка путано, но устрашающе заявил президент Рональд Рейган на заседании Генассамблеи ООН в 1987 году. В следующей фразе он, правда, вывернулся и подчеркнул, что под «инопланетными силами» имел в виду войну и прочие антигуманные вещи. Но конспирологи ухватились именно за его пассаж про «внеземную угрозу».

Затем в 2016 году влиятельная кандидатка в президенты Хиллари Клинтон пообещала «рассекретить правду об НЛО». Обещанное уже не спросишь — в Белый дом «бабушка американской демократии», как известно, тогда не прошла. И опять остаётся лишь гадать: то ли это неудачная шутка, то ли от нас действительно что-то скрывают.

Наконец, в соцсетях циркулирует конспирологическая теория «Голубой луч», согласно которой инопланетяне, сговорившись с правительством США, хотят навязать земле «новый мировой порядок» — тиранический, разумеется.

— Внеземной разум существовать может. Но вероятность таких сценариев — о действительно инопланетном происхождении «загадочных аэростатов» — исчезающе мала, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда» политолог Андрей Школьников. — Если это всё же случится, то наконец произойдёт формирование единого субъекта человечества. Потому что без появления «иного разума» это невозможно. На планете уже были периоды, когда существовали и конкурировали несколько разумных видов — например, люди и неандертальцы. И, возможно, нас к чему-то готовят. Но, в любом случае, это футурология, очень далёкая от реальной политики.