Шары нарушают все законы физики: появились новые безумные версии о происхождении объектов над США

Похоже, эксперты уже изучили обломки и поняли, что это – не шары Фото: REUTERS

Над Северной Америкой сбито несколько объектов, которые сначала посчитали шпионскими или научными воздушными шарами. Похоже, эксперты уже изучили обломки и поняли, что это – не шары. Вероятно, им показалось, что объекты сделаны не человеком.

Глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) ван Хёрк произнес фразу, от которой стынет кровь в жилах. Он признал: хотя объекты сбиты, непонятно, как же они летают.

"Я не могу отнести их к какой-либо категории с точки зрения того, за счет чего они держатся в воздухе. Внутри этой структуры может находиться и шар, наполненный газом, или же у них может быть какая-то система тяги. Но очевидно, что они способны держаться в воздухе", - сказал Ван Хёрк. Другие важные детали: объекты очень малы, и они движутся со скоростью ветра, то есть просто парят.

Похоже, к этому стоит отнестись серьезно: телеграм-каналы цитируют военного эксперта Дмитрия Дрозденко, который говорит, что в армии на таких должностях нет «дурачков в шапочках из фольги». К тому же известно, что и США, и Советы тратили немалые усилия на исследование феномена НЛО.

Итак, версия 1: кто-то изучил НЛО (будь то природный или инопланетный феномен), понял, как они летают, и сделал такое же. Но это не американцы: на недавних слушаниях в Конгрессе представители Пентагона признавали, что понятия не имеют, как НЛО «нарушают законы физики». Остается, по сути, только Китай.

К этой версии примыкает версия 2: НЛО тут ни причем. Мы имеем дело с совершенно секретной земной технологией. Но в таком случае физика тут применена небанальная. Судя по описанию объекта, он твердый (то есть тяжелый), а шар, вероятно, заключен внутри. Такое не полетит: шар для полета должен быть большим. На ум приходят ионные двигатели, но откуда брать энергию? Нужно столько батареек, что все это в воздух не поднять.

Единственная возможность: новые материалы, а именно электреты. Электрет – материал, который, единожды заряженный, сохраняет заряд «навсегда». Вы знаете электретные микрофоны, там стоит тонкая, заряженная на заводе, пластинка, которая колеблется от движения вашего голоса и создает ток. Проблема: известные материалы хранят малый заряд. Предположим, что некто создал вещество, которое хранит тысячи вольт. Как это будет работать? Легко и непринужденно. «Шары» летают в той зоне атмосферы, где царят колоссальные заряды. Эти заряды образуются от воздействия космической радиации и солнечного ультрафиолета. Заряженные зоны напоминают тонкие пласты тумана, только электрического. Скользя по такому «туману», как серфер по волне, «шар» и движется.

Что против такой версии? Колоссальные технические сложности. Но – вполне преодолимые даже на современном уровне. Вот только потратить надо миллиарды долларов. Кто-то потратил?

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ НЛО?

Даже инопланетные технологии опираются на законы физики. Мы всех законов не знаем, но о многом догадываемся. В мире техники будущего для энергии не нужна батарейка: вакуум, то есть само пространство, содержит невероятное количество энергии. Так, чтобы Солнце горело все время своей жизни, достаточно нескольких кубометров вакуума. Но даже Солнце не использует эту энергию, потому что извлечь ее трудно.

Другой источник силы – иные измерения. Представьте, что вы – двумерное существо и живете на листе бумаги. Я давлю на вас пальцем. Вы не понимаете, откуда вдруг взялось столько энергии, а мы-то знаем, что из третьего измерения. Точно так же, сидя в 4-м измерении, в пятом, можно управлять чем угодно, что заперто в наших трех координатах.

Наконец, квантовые технологии. Мы пока робко осваиваем квантовую запутанность, которая позволяет передавать информацию мгновенно (выше скорости света). Физика пока считает, что – только информацию, а воздействовать на какой-либо объект «мгновенно» законы запрещают. А если это не так? Созданный из квантовых частиц, такой шар может существовать сколь угодно долго и молниеносно управляться из другой галактики за миллионы световых лет от нас.

Таким образом, даже известные законы физики позволяют представить (но не создать) самые невероятные машины. Правда, даже если мы раскурочим подобный аппарат, есть риск не понять, как он устроен.