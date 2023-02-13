Песков раскрыл детали подготовки послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич, вы сегодня уже рассказывали, что президент сейчас очень плотно занят подготовкой Послания Федеральному собранию. - заметил журналист «Комсомольской правды» в разговоре с официальным представителем Кремля в понедельник, 13 февраля. - Вы можете нам позволить хотя бы краешком глаза заглянуть на президентскую кухню, как это все делается, как это раньше разрешали? Участвуют ли спичрайтеры, какие министры, - допустим, министр обороны, - привлекается ли пресс-служба и нужна ли какая-то помощь от нас?

Вот что - дословно - сказал Песков:

- Слушайте, задействованы очень многие подразделения, как правило, и Администрация президента, и с правительством у президента идут свои ежедневные контакты.

Это рутинный процесс, он растянут по суткам.

Как правило, мы, естественно, это не показываем.

- А пресс-служба тоже работает? - уточнил я.

- Все подразделения Администрации президента, конечно.

- Можете сказать, - задал я следующий вопрос, - какую часть займет в этом документе судьбоносном специальная военная операция?

- Послушайте, подождите, давайте дождемся 21-го числа, президент выступит и озвучит Послание.

Вы знаете, что мы никогда не рассказываем заранее о его содержании.

- Хорошо, дождемся. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.