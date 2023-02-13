Трамп хотел объявить войну Мексике и грозился убийством Ким Чен Ыну: экс-глава американской разведки раскрыл страшные тайны в своих мемуарах

Письменный труд Помпео прочитали не только в Америке, и не только рядовые граждане Фото: REUTERS

Злые языки не обращали внимания на обязательную в США политкорректность, когда говорили, что только чрезмерная тучность позволила Майку Помпео все четыре года оставаться в ближайшем окружении Трампа, когда все другие теряли свои должности.

Но на обложке своей книги бывший американский госсекретарь и глава ЦРУ предстает изрядно похудевшим. Поговаривают, что заняться собой его заставили политтехнологи: Помпео уже неоднократно заявлял, что взвешивает не только свое тело, но и шансы выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост.

Если это так, то вышедшая недавно в свет его автобиография – один из элементов предстоящей кампании. Разве что советники проглядели ее неуклюже длинное и чрезмерно пафосное название – «Не сдавая ни дюйма в борьбе за ту Америку, которую я люблю».

Отклики на эту книгу поступили сразу же. «Это важное чтение для тех, кто хочет понять проблемы будущего», - написали приверженцы Республиканской партии США. «Это мастер-класс гнева, отравляющего американскую политику», - откликнулись демократы. «В книге много ненависти, а я яда в ней больше, чем у кобры», - написал один из критиков.

Удивленные отклики

Письменный труд Помпео прочитали не только в Америке, и не только рядовые граждане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дипломатично заметил, что в утверждениях Помпео имеют место быть «ложь, преувеличение и двойные стандарты; есть также ряд высказываний, не соответствующих действительности». От детального перечисления таких высказываний Чавушоглу отказался.

А иракский МИД даже опубликовал официальное сообщение, в котором заявил, что Помпео в Ираке в 2017 году не был, с тамошним премьером Аль-Абади не встречался. А все потому, что Помпео в своей книге красочно описал свою, как теперь выяснилось, вымышленную поездку в Багдад и свои разговоры с тогдашним главой иракского правительства. Разительно похоже на историю с пробиркой Пауэлла, только теперь американцы трясут в руках не белый порошок, а белые страницы книги бывшего госсекретаря.

Мнимые победы

Отрапортовал Помпео в своих мемуарах и о «победе» США над Северной Кореей. Он рассказал, как Трамп «метался между уничтожением КНДР и уговорами разоружить ее» и, в итоге, отправил своего госсекретаря в Пхеньян. Встречу с Помпео Ким Чен Ын начал со слов «Я знаю, что вы пытались меня убить», но американский гость якобы ответил: «Я все еще пытаюсь сделать это». Председатель КНДР тогда, как пишет Помпео, пообещал отказаться от ядерных арсеналов. Но, как известно, до сих пор этого не сделал и вообще никогда публично не заявлял о чем-то подобном.

Оригинальные идеи

Помпео восхищается Трампом. В частности, «спектром его идей, которые могли бы быть полезными для выполнения обещаний американскому народу». И идеи эти, как выясняется, были весьма оригинальными. Так, например, в 2017 году президент США, под началом которого нес свою службу Помпео, задал вопрос: «А не начать ли войну с Мексикой?». По мнению Трампа, это стало бы весьма эффективным способом остановки потока нелегальных мигрантов в Америку. А наделавшее много шума в мире предложение Трампа купить Гренландию у Дании Помпео называет «одной из лучших его идей».

Долой конкурентов

Не обошел вниманием автор и своих потенциальных конкурентов. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли уже заявила, что также рассматривает возможность своего участия в ближайших президентских выборах. Хейли, назначенная Трампом и пользовавшаяся всяческой поддержкой, покинула свой пост в ООН без объяснения причин. «Она всегда говорила о своей работе, как о борьбе лицом к лицу с тиранами. И если это так, почему же она бросила столь важную работу?», - задается вопросом Помпео, открыто намекая, что Хейли нельзя доверять. И вообще, добавляет он, «должность постпреда гораздо менее важна, чем думают люди».

Мастера и интриганы

Книга изобилует хлесткими определениями и прозвищами, которые Помпео раздает членам команды Трампа, а также команды его предшественника. Третий по счету советник 45-го президента США Джон Болтон – «интриган, который должен сидеть в тюрьме». Начальники разведслужб в администрации Барака Обамы Джеймс Клэппер и Джон Бреннан – «мастера дезинформации». Их Помпео называет так за то, что именно они стали главными виновниками «российского обмана» - выдуманного от начала и до конца американскими спецслужбами вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года. И это не фантазии Помпео.

По колено в дерьме

Казалось бы, что чуть ли не целую главу в своей книге бывший госсекретарь США должен был посвятить поддержке Украины. О ней он пишет, но совсем в другом ключе, вспоминая о том, сколько проблем получила администрация Трампа после того, как президент США потребовал от Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Помпео напоминает, что именно этот разговор стал основанием для импичмента Трампа. «Украина пронизана коррупцией, и мы знаем, что Байдены – и президент Байден, и Хантер – по колено в этом дерьме».