Геннадий Онищенко назвал полумерой инициативу о введении обезличенных зеленых пачек сигарет

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, в продолжение табачной, точнее, антитабачной темы, которую продвигает академик Онищенко.

- Это - не я, а - медицинская общественность.

- Вчера мы с вами только-только поговорили и о падении спроса на сигареты в России, и о повышении акцизов на табачные изделия И - обо всем таком… А вот - «новая беда» - для курильщиков.

- Что имеется ввиду? Что-то серьёзное?

- В Государственной Думе обсуждается вопрос о введении обезличенных пачек сигарет. Такая мера принята уже в нескольких странах. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев. То есть, зеленого цвета будут пачки, и ещё там - какой-то обязательный размер надписи и определённый шрифт. И все это будет выглядеть как-то зловеще. Я просто помню, что лет пять назад именно вы такие всяческие идеи продвигали…

- Ну, устрашающие картинки там, цветные, - с разрезом легких, пораженных онкологическими заболеваниями, это было.

- Ваше предложение, да.

- Это не мое предложение, это мировая практика.

Сама пачка, она играет тоже свою роль – и привлекает, и особенно детские пачки, и названия были: «Лёгкие»… Это, конечно, казус такой.

И ещё - цветные, красивые, они особенно воздействовали на женскую психику.

Это - такие формы, которыми продвигает на рынке свою продукцию мировая табачная мафия.

- Извините, перебью. Помните, были сигареты «Друг»?

- Ну, и это могло быть таким привлекающим…

- А я начал курить с «Памира» в армии, но там ничего привлекательного не было, «Памир» и «Памир».

- Ну, тогда об этом вообще вопрос не стоял, тогда это просто продавали и всё.

Так что, эта мера - виде зелёных пачек - она, в общем-то, где-то компромиссная. Одним словом - полумера.

Я думаю, что надо занимать более решительную позицию.

- Куда же уж решительнее?

- Так, Александр… Надо рисовать на пачках поражённые никотином легкие

Табак пришел в нашу Европу в отместку за ту бесчеловечную политику, которую вели колонисты, завоевывая американский континент. Пока не было до этого. И был некто маркиз…

- Карабас?

- …Нико, который, приехав оттуда, даже рекламировал и говорил, что да, сигареты очень полезны, это лечебное свойство, это успокаивающий аспект и так далее. В его честь назвали никотин, главный яд, который содержится в табаке.

Это произошло где-то около 300 лет назад.

- Ого!

- Я думаю, что мы с вами должны поставить задачу лишить Европу и весь остальной мир (ну, давайте о себе подумаем), Россию от табачной зависимости к 300-летию…

- …введения табачной зависимости.

- Начала табакокурения на европейском континенте.

- Прокурили 300 лет - и хватит!

- Нет, вы не перебивайте меня. Поэтому давайте так: 300-летию…

- …достойную встречу.

- Достойную встречу 300-летия начала колонизации никотиновой зависимостью европейского и других континентов планеты.

- Долой! Хорошо. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

- Пожалуйста…

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