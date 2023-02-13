За 6,5 часов от Москвы до Казани: трассу М-12 запустят до конца года

Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Движение по скоростной платной автомагистрали М-12 от Москвы до Казани должно быть запущено к концу года. Чтобы ускорить стройку, правительство дополнительно выделит из резервного фонда 30 млрд.руб. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

В дальнейшем дорога будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени.

- Дорога станет частью международного транспортного коридора «Россия» и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии, - сказал Мишустин. Протяженность автотрассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга составит в общей сложности около 1,6 тыс. км. Когда дорога будет запущена, от

Москвы до Казани на автомобиле можно будет добраться за 6,5 часов вместо нынешних 12 часов, от Москвы до Екатеринбурга - за 17,5 часов вместо 35 часов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о госпрограмме «Строительство». Ее запустили с января этого года и она рассчитана на 5 лет. За это время на реализацию программы потратят 4,7 трлн. руб. В этом году по программе должны завершить строительство более 140 крупных федеральных объектов. Среди них - аэропорты, научные центры, медучреждения, объекты культуры (среди них Третьяковская галерея в Москве и консерватория имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге). Кроме того, будет запущено 1,5 тысячи региональных объектов - детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники. Мишустин поручил правительству быстрее приступить к реализации программы и контролировать расходование бюджетных денег.