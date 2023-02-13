Появился новый способ решить конфликт поколений

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В каждом ребёнке живет независимый исследователь, однако это стремление к самостоятельному исследованию мира часто вступает в конфликт с родительской опекой. Подписка МТС Junior поможет родителям обеспечить контроль за детской безопасностью, а детям с удовольствием проводить досуг в интернете. Подписаться смогут абоненты и других сотовых операторов

Взрослые подписчики получат возможность контролировать местоположение ребёнка в реальном времени, дозваниваться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон в беззвучном режиме, получать уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями в онлайн-кинотеатре KION, слушать музыкальные треки, подкасты с помощью сервиса МТС Music, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

В подписке доступен расширенный набор сервисов: защита ребёнка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в разных мессенджерах, включая WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber, а также в социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.