«Это реальная магия»: Хабиб о шоу «Конфетка»

Член жюри нового шоу певец Хабиб рассказал о том, что его заинтересовала «Конфетка» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В новом музыкальном телепроекте «Конфетка» звездные исполнители превращают никому не известные песни из Интернета в супер-хиты. Автор лучшей песни из народа, по мнению зрителей в зале и компетентного жюри, получит приз 300 тысяч рублей. Свежие выпуски представлены эксклюзивно на RUTUBE после эфиров на телеканале ТНТ.

Член жюри нового шоу певец Хабиб рассказал о том, что его заинтересовала «Конфетка»: «Это классный музыкальный проект! <…> То, как песни из интернета вдруг превращаются в конфетки в руках наших звёзд – это реальная магия! А я ещё и из первого ряда могу наблюдать за эмоциями людей, которые видят, как трансформируется их песня. Это незабываемое и очень трогательное зрелище».

Также он поделился своим личным опытом продвижения песен в интернете, ведь Хабиб не только певец, но и еще видеоблогер: «Конечно, я публиковал свои исполнения (в интернете – прим. ред.). Некоторые из них набирали огромное количество просмотров. Сейчас я тоже публикую видео со своими песнями. Например, когда перед релизом песни нужно показать слушателям то, что я для них записал. Это всегда самая лучшая и честная реакция».

Да и сам певец не стесняется проявлять искреннее восхищения интернет-талантами, выступавшими в студии шоу: «Пока вышло только два выпуска (на момент записи комментария – прим. ред.), и обе песни, которые в них победили, меня очень зацепили. «Будь со мной» в исполнении «Иванушек» и «Ты моя» от Сергея Жукова – это реально хиты. Их авторы Кирилл Мел и Сергей Орлов просто красавцы, заслуженно взяли призы. И переделки тоже получились настолько классными, что до сих пор крутятся в голове».

Напомним, что в первом выпуске победителем стала песня исполнителя Kirill Mel «Будь со мной». Сам автор родом из города Волжский и работает в МЧС. Музыка для него — это его хобби, а песню, которая прозвучала в шоу, он написал еще в десятом классе. И его трогательная композиция превратилась в настоящую конфетку в исполнении группы «Иванушки International».

Во втором эпизоде 300 тыс. рублей выиграл Сергей Орлов с песней «Ты моя», которую виртуозно исполнил Сергей Жуков. Орлов — талантливый мультиинструменталист, певец и композитор, обучавшийся музыке самостоятельно. Бывший солист группы «Руки Вверх!» был настолько поражен песней, прозвучавшей в конкурсе, что предположил возможность скорого совместного тура с Сергеем Орловым.

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