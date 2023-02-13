Минобороны России заявило о взятии Красной Горы

Освобожден населенный пункт Красная гора Донецкой народной республики Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные по потерям ВСУ, которые они понесли в результате проведения Вооруженными силами России специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 80 военнослужащих, на Южно- Донецком более 60, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск ликвидировали свыше 150 наемников киевского режима и освобожден населенный пункт Красная гора Донецкой народной республики.

Эта стратегически важная высота позволит вести массированный и точный артиллерийский обстрел позиций ВСУ на десятки километров.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», а по всей линии соприкосновения десятки танков, бронемашин, гаубиц, пушек и пикапов ВСУ.

Кроме того, по слова генерал-лейтенанта Конашенкова, нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: пункту ремонта вооружения и техники 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянке, 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах.

Также силами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и девять украинских беспилотников.

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БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

384 - самолета.

207 - вертолетов.

3114 - беспилотных летательных аппарата.

404 - зенитных ракетных комплексов.

7852 - танка и других боевых бронированных машин.

1017 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4082 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8363 - единицы специальной военной автомобильной техники

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