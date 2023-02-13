Запад ввел против России 10-й пакет санкций: Эксперт разобрал, чем грозят нам предстоящие ограничения

У банков будет, конечно, какой-то дискомфорт, могут возникнуть проблемы с системой SWIFT. Но это не запрет переводов Фото: EAST NEWS

Запад нацеливается принять против нас 10-й - получается, юбилейный - пакет санкций. Ограничения коснутся 4-х крупных российских банков, импорта из России битума и каучука, а также экспорта в Россию грузовиков и строительной техники, пишет издание Politico (базируется в Брюсселе). Обещают нам и персональные санкции — они коснутся 130 организаций и физлиц.

Подробности пока неизвестны, но среди банков, поставленных под удар, назван Альфа-банк, это крупнейший частный банк в России. А персональные санкции коснутся в частности военачальников и сотрудников государственных СМИ, пугает издание.

К чему же, спрашивается, готовиться?

- Да это какие-то вегетарианские санкции, - успокоил kp.ru директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Будем искать других потребителей битума и изделий из каучука. Ограничения по строительной технике и грузовикам ударят по отрасли, но это тоже все решаемо, да и подтолкнет к развитию собственного производства. У банков будет, конечно, какой-то дискомфорт, могут возникнуть проблемы с системой SWIFT. Но это не запрет переводов — просто деньги будут идти не со «свфтом», а немного дольше. Платежи будут проводиться не по щелчку пальцев, а за 2-3 дня. И это касается не граждан, а транзакций крупных предприятий, которые торгуют с зарубежными партнерами. Ну мы же как-то жили и торговали до «свифта», так что не беда.

Гораздо серьезными могут быть последствия, если санкции примут против Росатома, предупредил эксперт.

- Росатом приносит в бюджет пусть не так, как нефть и газ, но достаточно много денег, - пояснил Остапкович. - Но в случае ограничений под удар попадут и европейские страны, где находятся построенные нами объекты атомной энергетики, - Венгрия, Болгария...

Вопрос, насколько это реально. Когда-то Евросоюз действительно говорил, что собирается включить санкции против Росатома в 10-й пакет. Но сейчас Европа передумала - ограничения на нашу госкорпорацию в рамках этого пакета накладываться не будут, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Что будет дальше — жизнь покажет.

- Говорить о том, что Запад исчерпал запас санкций пока рано, - считает Остапкович. - Но пока мы со всеми вызовами справляемся.