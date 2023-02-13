Бывший глава Пентагона: Украина делает за американцев грязную работу

Бывший министр обороны США Марк Эспер Фото: EAST NEWS

Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на своем официальном канале в Rutube новый выпуск авторской программы «ШоуВил», главным героем которой стал бывший министр обороны США Марк Эспер. А специальным гостем – военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Эспер был уверен, что его собеседником является экс-президент Украины Петр Порошенко, поэтому чувствовал себя свободно, развязав язык. И признался в том, о чем избегают признавать в нынешней американской администрации.

- Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать их тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее. Поэтому я считаю, что нам крайне важно продолжать поддерживать эту борьбу до конца, — сказал он.

И пожурил Байдена за то, что нынешний глава Белого дома «медлит с поставками оружия Украине и не желает поставлять определённые виды вооружения».

Под конец разговора бывший глава Пентагона совсем раздухарился:

- Само понятие, что мы запрещаем вам наносить удары по территории России, просто не имеет никакого смысла. Хорошо, что комплексы «Пэтриот» будут поставляться в скором времени, но уже слишком поздно, — признал он, выразив уверенность в том, что «Украина может наносить удары по любым объектам, которым захочет, и с использованием любого типа вооружений».

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