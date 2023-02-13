В Турции начались аресты строителей из-за того, что новые дома осыпались как карточные домики во время землетрясения

Одной из причин, которая повлияла на такое значительное число жертв, стали многочисленные нарушения при строительстве зданий по всей стране Фото: REUTERS

Спустя неделю после одного из сильнейших землетрясений в Турции и Сирии продолжается разбор завалов. На сегодня число погибших возросло до 36 тысяч человек (более 31,6 тысяч - в Турции и 4,3 тысяч - в Сирии). Прогнозы неутешительные, численность жертв может достигнуть, по некоторым прогнозам, 55 тысяч человек. Надежда найти выживших улетучивается с каждым часом.

Но даже спустя шесть суток спасательным команда все-таки удается достать из-под руин выживших. Ранним утром понедельника спасатели во время работ в южной провинции Турции Газиантеп подняли на поверхность 40-летнюю Сибель Кая. Женщина провела под завалами около 170 часов.

В Кахраманмараше, который стал эпицентром землетрясения, сейчас работают военные, горняки и испанские спасатели. Им сообщили, что под руинами одного из домов возможно могут оставаться выжившие. Благодаря поисковой собаке информация подтвердилась. Спасатели смогли связаться с тремя выжившими. Предположительно, это мать, ее взрослая дочь и маленький ребенок, передает CNN. Они находятся на глубине пяти метров.

В воскресенье российские спасатели совместно с бригадами из Киргизии и Белоруссии смогли вытащить живым мужчину, который провел под обломками 160 часов. Все это время пострадавший лежал на матрасе, не исключено, что это спасло мужчину от охлаждения. Кроме того, рядом со спасенным было найдено тело его жены.

Тем временем под завалами продолжают находить выживших людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАРОДЕРАМ — БОЙ

Буквально на следующий день после трагедии стали поступать сообщения от местных жителей и гуманитарных миссий о случаях мародерства и грабежа. В центральном районе одного из наиболее пострадавших городов Антакьи на юге Турции многие владельцы магазинов специально, дабы предотвратить разграбление, полностью вывезли свой товар. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что власти будут жестко расправляться с мародерами.

На фоне опасений по поводу ухудшения санитарной обстановки и высокого риска распространения инфекций министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в выходные, что в зону землетрясения отправлена партия вакцин от бешенства и столбняка. На местах заработали передвижные аптеки. Около 80 тысяч человек находятся в больницах Турции, а более миллиона сейчас размещены во временных убежища.

ОРДЕР НА АРЕСТ

Одной из причин, которая повлияла на такое значительное число жертв, стали многочисленные нарушения при строительстве зданий по всей стране. Минюст Турции планирует создать спецгруппу, которая будет заниматься сбором доказательств и свидетельств, а также выявлением недобросовестных подрядчиков, инженеров, архитекторов и геологов, по чьей вине могли рухнуть некоторые строения. Вчера были выданы первые ордеры на арест 131 сотрудника строительных компаний, которые возводили ряд зданий, рухнувших во время землетрясения.

«С большой вероятностью мы увидим и уголовные дела и посадки. Обычно разрушаются старые здания, построенные без сейсмоустойчивости. Но в этот раз рухнуло много новых многоэтажек, которые считаются сейсмоустойчивыми, - комментирует корреспондент «КП» в Турции Алена Палажченко. - В Турции с 2013 года осуществляется госпрограмма «Городское преобразование»: сносят дома вне зависимости от их возраста, которые могут не выдержать тряски, и на их месте строятся практически такие же, но уже сейсмоустойчивые. По крайней мере, так декларируется. В них возвращаются жильцы снесенного дома, а затем застройщик достраивает еще 5-6 квартир для продажи и компенсации затрат».

Спустя неделю после одного из сильнейших землетрясений в Турции и Сирии продолжается разбор завалов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРОТИВНИКИ ПОСТАВОК

В Сирии, где сильнее всего пострадали северо-западные районы страны, тысячи людей остались без крыши над головой. Проблема с оказанием гуманитарной помощи в этом регионе обусловлена тем, что районы находятся под контролем исламистов. Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» (Джабхат Ан-Нусра - признана в РФ террористической) заявили, что не допустят никаких поставок с территории, подконтрольной правительственным войскам, пишет Reuters. При этом они готовы принять помощь, поступающую с севера, из Турции.

Официальный представитель ООН Йенс Лаерке заявил, что в организации надеются открыть два пограничных пункта между Турцией и Сирией для доставки гуманитарной помощи.

«Мы пытаемся сказать всем: отложите политику в сторону, пришло время объединиться ради общих усилий для поддержи сирийского народа», - сказал посол ООН в Сирии Гейр Педерсен.

В свою очередь глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс, который прибыл на территорию ближневосточной страны, признал, что мир виноват перед Сирией.

«До сих пор мы подводили людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными», - написал он в своем Твиттере.