Совкомбанк увеличил период рассрочки для владельцев карты «Халва»

Совкомбанк объявил о запуске праздничной акции для владельцев карты «Халва». Фото: Shutterstock

Совкомбанк объявил о запуске праздничной акции для владельцев карты «Халва». С 13 февраля по 8 марта на покупки, совершенные с ее помощью, будет действовать беспроцентная рассрочка сроком до 18 месяцев.

Акция «Дарите подарки любимым с Халвой» распространяется на все товары и услуги, приобретенные в партнерской сети банка. Сегодня в нее входят более 250 тысяч отечественных магазинов.

По словам управляющего директора Совкомбанка Александра Дворского, обычно в течение года банк устраивает для владельцев карты «Халва» не менее десяти подобных акций, позволяющих выгодно приобрести подарки для друзей и родных. В феврале и в начале марта сошлись сразу несколько праздников – День Влюбленных, День защитников Отечества, Международный женский день. Это время, когда люди активно покупают презенты и продукты для застолья.

«Акцией «Дарите подарки любимым» мы объединяем сразу несколько больших праздников, это одна из крупнейших акций для владельцев «Халвы». К ней подключаются все партнеры сети, в магазинах которых любую покупку можно сделать в длинную рассрочку на 18 месяцев, а значит, подарки для родных и близких можно подготовить с максимальной выгодой», - рассказал Александр Дворский.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо активировать ее в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк» (в разделе «Халва рекомендует») или в личном кабинете на странице онлайн-банка. После регистрации владельцы карты получают бесплатную банковскую подписку «Халва. Десятка» сроком на один месяц. Она позволяет приобретать товары и услуги в партнерских магазинах с рассрочкой в 10 месяцев. В рамках праздничной акции к этому сроку дополнительно добавляются еще 8 месяцев рассрочки.