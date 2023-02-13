Названы пять самых опасных видов цветов для девушки-аллергика

Совсем безопасных цветов для человека с сильной аллергической реакцией, увы, не существует Фото: Shutterstock

14 февраля праздник не только у влюбленных, но и у флористов. Как не спровоцировать аллергию у любимой, подарив ей букет, рассказывают специалисты.

Хорошо, если влюбленные знакомы давно, и знают особенности здоровья друг друга. Плохо, если вы решили произвести впечатление на малознакомую девушку, вручили ей шикарный букет лилий, а она начала рыдать. Но не от радости, а от аллергии...

Как рассказала KP.RU научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева, растение способно вызвать аллергию, если его пыльца определенного размера и концентрации. Самые аллергенные — это полевые цветы (ромашка, мать-и-мачеха, маргаритки). Особенно прямо в поле. Увы, до лета еще далеко.

От срезанных цветов в букетах вреда меньше, но и они могут навредить, если ваша девушка аллергик.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ

Все цветы с яркими ароматами (исключение — розы) способны стать раздражителем. Особенно, если девушка недавно перенесла ОРВИ и слизистая пока не пришла в норму. Как минимум вызовет чихание, в тяжелых случаях — слезы, насморк и испорченное настроение. Какие именно цветы способны спровоцировать аллергика:

- Лилия

- Гиацинты

- Хризантемы

- Ромашки и герберы (они не так сильно пахнут, но их пыльца, что называется, на виду).

- Калы (тоже за счет пыльцы, которая ).

А КАКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ

Совсем безопасных цветов для человека с сильной аллергической реакцией, увы, не существует, но самые гипоаллергенные такие:

- орхидеи,

- альстромерии,

- эустома,

- большинство сортов роз,

- весенние ирисы, тюльпаны и нарциссы,

- флоксы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЫДАЕШЬ ИЗ-ЗА БУКЕТА

- Вовсе не обязательно сразу его выбрасывать, - говорит флорист Юлия. - Я много раз собирала букеты для девушек со склонностью к аллергии. Главное — не добавлять туда злаковые (рожь, овес) и полевые цветы. Но даже если вам подарили букет с аллергеном, достаточно обрызгать его водой, то есть прибить пыльцу на цветах. А также тщательно протереть стол, на котором он стоит (стереть следы пыльцы), принять душ, прочистив слизистые. Некоторые даже умудряются сбивать пыльцу с тех же лилий или кал, чтобы сделать их более безопасными. На мой взгляд, самые красивые (и главное — безопасные) композиции орхидей и альстромерий, благодаря разнообразию расцветок, можно собрать удивительно красивый букет. А букет эустом сам по себе красив без дополнительных украшений. Конечно, хорошо, если вы знаете предпочтение своей избранницы, но если не хотите рисковать, подарите розы — это классика жанра.

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