Российские нефтяники поддержат технологические стартапы

Фото: «Газпром нефть»

Технологический акселератор Industrix принял свыше 500 заявок от инноваторов из России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Финалисты программы смогут воплотить в жизнь и тиражировать в промышленности свои продукты.

В приоритете - решения в области геологоразведки, строительства скважин и разработки месторождений, капстроя, газа и энергетики. Авторов лучших проектов ждет образовательная программа с интенсивами по бизнесу и проектному управлению. Молодых разработчиков научат, как успешно и в сжатые сроки превратить идею и продукт, а также сделать его востребованным на рынке. За каждым участником будет закреплен опытный наставник, который будет сопровождать проект и помогать вывести продукт на рынок.

По окончании акселератора лучшие решения будут протестированы и внедрены на объектах «Газпром нефти» и партнеров компании. Победители смогут претендовать на венчурное финансирование.

В прошлом году в финал первого потока акселератора вышли 12 стартапов. Семь из них уже прошли испытания на промышленных объектах компании и ее партнеров. Три стартапа получили финансовую поддержку венчурного фонда «Новая индустрия».

«Интерес инновационного сообщества к технологическому акселератору Industrix не ослабевает: второй год мы получаем от стартапов большое количество заявок», - рассказал директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич. По его словам, акселератор помогает привлекать к решению производственных задач компании широкий круг исследователей и специалистов из разных технических индустрий. Авторы идей тестируют свои проекты на месторождениях «Газпром нефти», совершенствуя их в реальных условиях.