В России запускают шоу в поддержу Романа Костомарова

Илья Авербух объявил о старте всероссийского тура "Ледникового периода" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Романа Костомарова. Об этом сообщил KP.RU Илья Авербух.

Средства от продажи билетов пойдут в том числе на реабилитацию Костомарова, которому, как уже писала «КП» после тяжелой пневмонии потерял обе ступни.

-Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее - еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы,-говорит Авербух.-Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее - гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома - часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течении которых были тысячи выступлений на различных площадках. Семья - это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе,-заявил Авербух.

На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и финалисты телепроекта «Ледниковый период»: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артём Федорченко, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев и многие другие

В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах России, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.

Напомним: Роман Костомаров по-прежнему находится в Коммунарке. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону.