Певица Слава закатила скандал из-за Ксении Собчак

Певица Слава неожиданно напала на Ксению Собчак, после чего знаменитости учинили публичную перепалку. Фото: Даниил ОПАРИН

Певица Слава неожиданно напала на Ксению Собчак, после чего знаменитости учинили публичную перепалку. Свидетелям скандала стала многотысячная армия поклонников звезд.

Певица Слава возмущена поведением Ксении Собчак, которая на днях все-таки подтвердила наличие второго гражданства. Новость об израильском паспорте жены Константина Богомолова ходила давно, при этом ранее блондинка всячески ее опровергала.

Слава отметила, что Ксения "бегает по границам" в собственных интересах. "Бесят. Предатели, лицемеры, трусы. Зарабатывает на доверии людей и сваливает", - заявила артистка.

Телеведущая не стала отмалчиваться. Собчак пригласила исполнительницу на разговор, едко уточнив, что певица может повторить "успех" Оскара Кучеры, видео с которым наделало много шуму. "Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо дать интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?!" - обратилась Ксения к звезде эстрады.

Однако Слава дала отлуп Собчак. Она ответила ей в грубой форме, попутно облив помоями. Певица показала в камеру неприличный жест: "Нет, ребята, на диалог с оборотнями я не готова!"

Ксения не стала затягивать с ответом. "Что ж, видя такое глубокое владение иностранным как вторым родным, а также исключительную способность разговаривать соответственно своему уровню развития, я могу лишь в очередной раз констатировать: эти люди не просто так не ходят на интервью. Кейс Оскара Кучеры тому подтверждение", - парировала ведущая.