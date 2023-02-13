Путин начал консультации с партиями: О чем президент говорил с коммунистами

Встреча Владимира Путина с Геннадием Зюгановым длилась 10 минут. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приехал в Ново-Огарево для встречи с Владимиром Путиным.

- Давно договаривались повидаться… - заметил президент, а потом задал важный вопрос. - Но вы мне подскажите, сегодня 30-летие создания КПРФ или завтра?

- Сегодня начался восстановительный съезд партии. Решение было принято в Конституционном суде — мы там заседали восемь месяцев, - ответил Зюганов.

- Поздравляю вас и всех членов партии, - добавил российский лидер.

Встреча главы страны с лидером компартии продлилась меньше десяти минут. Зюганов заявил, что власти могут рассчитывать на его полную поддержку. Владимир Владимирович ответил, что и не сомневался.

Путин заявил, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности, признал вклад партии в политическую дискуссию.

- Мы дорожим отношением, особенно когда против русского мира объявлен крестовый поход, - сказал главный коммунист.

Зюганов напомнил, что КПРФ отправляет в новые регионы для поддержки войск большие конвои с припасами. Партийцы принимают в Москве детей Донбасса, у многих из которых «вывихнуты мозги пропагандой». Но прогулки по Кремлю и ВДНХ помогают им по-новому взглянуть на Россию.

- Мы обязаны победить и победим, - заявил коммунист.

- Так и будет, - согласился президент.