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13 февраля 2023 14:30

Доверяй, но проверяй: россияне настороженно отнеслись системе поиска запрещенного контента «Окулус»

Участники опроса считают, что за искусственным интеллектом все равно должен приглядывать человек
Кристина СОБОЛЕВА
Участники опроса считают, что за искусственным интеллектом все равно должен приглядывать человек

Участники опроса считают, что за искусственным интеллектом все равно должен приглядывать человек

Фото: Shutterstock

В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента в интернете «Окулус». Система уже «выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», рассказал представитель Главного радиочастотного центра. Такие новости слегка насторожили россиян, участники опроса усомнились в том, что искусственному интеллекту можно безоговорочно доверить выявление преступников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

Так, 69% россиян заявили, что считают «Окулус» отличной разработкой и рады, что технологии дошли уже до такого уровня, но добавили, что за автоматической системой все-таки должен присматривать человек. Машина, как ни крути, может ошибиться, спутать изображения, а невинный человек потом будет вынужден оправдываться в суде или и вовсе получит штраф или срок за то, что никогда не совершал.

17% опрошенных оказались еще более категоричными. Эта категория респондентов говорит, что искусственный интеллект нельзя допускать в такие области, как нарушение законодательства. По их мнению, система может ошибаться, а в правосудии ошибки недопустимы.

«Никогда искусственный интеллект не заменит человека. Такая система может быть несправедливой и даже опасной», - говорит участник опроса.

«Нет! За нарушениями должны следить живые люди. Вдруг что-то пойдет не так, и робот загубит невинного человека», - соглашается другой.

При этом 10% придерживаются противоположной точки зрения и говорят, что искусственный интеллект неподкупен, его нельзя запутать, обмануть, уговорить. Если ин найдет нарушение, значит, виновный будет наказан. В связи с этим десятая часть респондентов выразила полное и безоговорочное одобрение новой системе мониторинга.

«Хорошо бы, если б система выявляла любые нарушения: начиная с мошеннического спама и заканчивая склонением детей к чему-либо плохому», - фантазирует участник опроса.

Оставшиеся 4% заявили, что на знают, можно ли доверить искусственному интеллекту выявлять нарушителей закона в Сети.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.

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