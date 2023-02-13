Доверяй, но проверяй: россияне настороженно отнеслись системе поиска запрещенного контента «Окулус»

Участники опроса считают, что за искусственным интеллектом все равно должен приглядывать человек Фото: Shutterstock

В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента в интернете «Окулус». Система уже «выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», рассказал представитель Главного радиочастотного центра. Такие новости слегка насторожили россиян, участники опроса усомнились в том, что искусственному интеллекту можно безоговорочно доверить выявление преступников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

Так, 69% россиян заявили, что считают «Окулус» отличной разработкой и рады, что технологии дошли уже до такого уровня, но добавили, что за автоматической системой все-таки должен присматривать человек. Машина, как ни крути, может ошибиться, спутать изображения, а невинный человек потом будет вынужден оправдываться в суде или и вовсе получит штраф или срок за то, что никогда не совершал.

17% опрошенных оказались еще более категоричными. Эта категория респондентов говорит, что искусственный интеллект нельзя допускать в такие области, как нарушение законодательства. По их мнению, система может ошибаться, а в правосудии ошибки недопустимы.

«Никогда искусственный интеллект не заменит человека. Такая система может быть несправедливой и даже опасной», - говорит участник опроса.

«Нет! За нарушениями должны следить живые люди. Вдруг что-то пойдет не так, и робот загубит невинного человека», - соглашается другой.

При этом 10% придерживаются противоположной точки зрения и говорят, что искусственный интеллект неподкупен, его нельзя запутать, обмануть, уговорить. Если ин найдет нарушение, значит, виновный будет наказан. В связи с этим десятая часть респондентов выразила полное и безоговорочное одобрение новой системе мониторинга.

«Хорошо бы, если б система выявляла любые нарушения: начиная с мошеннического спама и заканчивая склонением детей к чему-либо плохому», - фантазирует участник опроса.

Оставшиеся 4% заявили, что на знают, можно ли доверить искусственному интеллекту выявлять нарушителей закона в Сети.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек.