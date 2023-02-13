Родион Газманов пригласил всех своих на живой квартирник в Москве

Поклонники Родиона Газманова знают, что его любимый формат концертов – квартирники. Главная фишка таких выступлений – уютная, домашняя атмосфера, ведь на концерты музыканта приходит очень много своих. 18 февраля Родион Газманов представит обновленную программу, которая не обойдется без специальных гостей и приятных неожиданностей. В программе традиционно новые песни и, конечно, стихи.

«Это будет концерт с новыми песнями и стихами, квартирник, формат которого давно опробован и любим зрителем. Планируется несколько спецгостей, имена которых пока я раскрывать не буду. Непринужденная, домашняя атмосфера и полностью живой звук – гарантированы!», - рассказал Родион.

Посетить живой квартирник Родиона Газманова и получить фантастическое удовольствие можно 18 февраля в клубе Magnus Locus. Приобрести билеты можно здесь.