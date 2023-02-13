Леонид Слуцкий предложил Владимиру Путину открыть в России ясли для детей от двух месяцев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На следующей неделе Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. А пока президент с лидерами думских партий обсуждает их нынешнюю работу.

- Мы с вами в контакте, регулярно встречаемся, - заметил глава страны, когда председатель ЛДПР Леонид Слуцкий приехал в Ново-Огарево.

За пару часов до этого, принимая Геннадия Зюганова, Владимир Владимирович обмолвился, что давно собирался «повидаться» с коммунистом.

Инфоповестка у обоих парламентариев оказалась близкой. Они рассказали президенту о своей поддержке спецоперации. В ЛДПР помогают женщинам, шьющим для фронта маскировочные сетки и балаклавы.

Слуцкий поделился «соображениями фракции».

- Они не революционные, не прорывные – сейчас людям нужны не прорывы, нужен здравый смысл, - заметил депутат.

И вот какие у партии предложения:

1. Ввести единый минимальный пакет мер поддержки мобилизованным.

2. Открыть ясли для детей от 2 месяцев, чтобы разгрузить женщин.

- Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный характер, практический, - сказал Путин.