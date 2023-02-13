"Рогатая смерть" из Одессы добралась по Черному морю до берегов Грузии: Украинская мина рванула на пляже в Батуми

Взрыв украинской мины на пляже в Батуми.

Грузинский телеканал "Рустави-2" показал сенсационные кадры: примерно в 25 метрах от пляжа в Батуми произошел взрыв, - бухнула морская мина. Слава Богу, никто не пострадал. На видеокадрах хорошо видно, как черный и рваный столб дыма вырвался в небо метров на 30-50...

Как же оказалась у батумского берега эта зараза?

Большинство грузинских, российских и турецких военных спецов сходятся на одном - эта "рогатая смерть" приплыла от одесских берегов, где украинцы густо засыпали подобными минами фарватеры. Такие мины были установлены на так называемых минрепах, - а по-простому, на тросах на определенной глубине. Но во время штормов мины срывало с тросов и они отправлялись в "свободное плавание" по всему Черному морю.

Турция еще летом прошлого года стала колотить в тревожные колокола, когда черный шар, начиненный 200 килограммами тротила, стал болтаться у ее берегов. Дальше сорванные штормом украинские мины стали замечать в водах Болгарии и Румынии. Власти Болгарии призвали жителей черноморских районов быть бдительнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах: «Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб 112».

И командование ВМС Турции призвало моряков быть внимательнее при входе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины: «Важно, чтобы все корабли в регионе установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении миноподобных объектов следует сообщать в Главный координационный центр спасательных операций».

Ну а теперь вот - Батуми.

Наши военно-морские спецы считают, что течения Черного моря неизбежно должны были притащить сорванные с якоря украинские мины к батумскому побережью. И это угроза не только для пляжей, но и для судоходства в том регионе. И даже больше! Появление этих "гуляющих" мин не исключено в итоге и в Средиземном море!

Грузинские и турецкие газеты уже воют: «Возникшая угроза — это результат халатной и абсолютно необдуманной деятельности вооруженных сил Украины!".

У спеца по морским минам капитана I ранга Владимира Орлова я поинтересовался, какую беду может принести людям, судам или боевым кораблям такого типа "рогатая смерть"? Вот что он ответил:

- Вообще-то батумцам сильно повезло!.. Случись это в теплый день на пляже, там могло быть до сотни трупов… Ну а пароход или баржа мгновенно пошли бы на дно. «Рога» у этой мины - это свинцовые стаканчики, внутри которых находятся стеклянные ампулы с серной кислотой. При контакте с корпусом корабля свинец сминался, ампулы разбивались, кислота вытекала и становилась электролитом в гальваническом элементе. Ну а возникающий электрический ток активировал детонаторы. И ба-бах...