Спецвыпуск новостей с Сергеем Белоголовцевым об «Игре в кино» появился на канале «МИР»

Любимая викторина будет выходить два раза в день: как обычно, вечером, и утром сразу после программы «Новости». Об этом рассказал ведущий Сергей Белоголовцев в специальном новостном выпуске. Ведущий викторины о кино оказался в студии «МИР 24» не случайно: это новое промо «Игры в кино».

Вадим Петров, руководитель эфирного маркетинга МРТК «Мир»: «Мы хотели максимально привлечь внимание к утренним выпускам, и решили поработать в нестандартном для промо формате - «breaking news». Новое время выхода «Игры в кино» - действительно срочная новость, и теперь ее зрители точно не пропустят».

Необычный ролик легко перепутать с настоящим информационным выпуском. Фирменная заставка, студия, бегущая строка, – все как в новостях:

«Для съемок мы задействовали новостную студию «МИР 24». А Сергей Белоголовцев выступил в непривычной для себя роли ведущего новостей. Надеемся, зрители оценят результат, и позже мы сможем показать больше «информационных выпусков» с Сергеем», - делится руководитель группы эфирного промоутирования МРТК «Мир» Екатерина Якушева.

Дополнительная порция «Игры в кино» будет выходить по будням с понедельника по пятницу после утренних «Новостей» в 10:00. И это не повторы вечерних выпусков, зрителей ждут новые гости и впечатления. Не запутаться в программе помогут анонсы: после утренних серий «Игры в кино» – узнаем героев и темы викторины на вечер, а вечером анонсирующие ролики расскажут о планах на следующее утро.

Играйте в кино по будням утром после «Новостей» в 10:00 и вечером в 18:50 на 18-й кнопке!