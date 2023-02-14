Анекдоты: Как объяснить эмоциональным качелям, что я уже накатался?..

Девушка, которая училась целоваться на помидорах, по пьяни звонит в овощной магазин.
* * *
- Я, как врио губернатора, благоустроил все парки и сады в нашей Ухрюпинской области, починил и построил 90% дорог, ввел в эксплуатацию и отремонтировал несколько миллионов квадратных метров жилья...
- Ну ты врио, врио да не заговаривайся!
* * *
- В чем выгоднее всего сейчас держать деньги?
- В руках.
* * *
Наследники яростно делили в суде постигшее их горе.
* * *
У меня дома стоит велотренажер. И я не знаю, что бы я делал без него. Наверное, просто разбрасывал бы вещи по квартире.
* * *
Мюллер говорит Штирлицу:
- Штирлиц, имейте совесть - когда вы заплатите за телефонные разговоры с Москвой?
Штирлиц:
- А с какой стати я их должен оплачивать? Я ведь по работе звоню, а не по личному делу!
* * *
Фантасты, как всегда, всё предсказали с точностью до наоборот. Они думали, что роботы будут заниматься тяжелым физическим трудом, а человек - творчеством…
* * *
Оказывается, собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!
* * *
Ученый - в интервью газете: «Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста».
На следующий день вышла газета с заголовком: «Ученый признался, что все его рассуждения бессмысленны!»
* * *
- Поехали ко мне?
- А какой предлог?
- Ко.
- Поехали!
* * *
Почему рецепты на кулинарных сайтах нельзя отсортировать по количеству посуды, которую придется перемыть?
* * *
- Я считаю, что ты не права.
- А ты рисковый!
* * *
Сидят две девочки на крыше, одна - плохая, другая - хорошая, и плюют на головы прохожим. Плохая попала три раза, а хорошая - пять. Вот так добро победило зло.
* * *
«Для тех, кто шьет» - любимый журнал прокуроров.
* * *
Кощей Бессмертный рано утром бросился с моста, повесился, отравился, зарезался... Вечером говорит, вытирая пот со лба:
- Вот весело провел денек!
* * *
- Розочка! А выпить у нас что-нибудь есть?
- Есть. Чай есть цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну возьми новый пакетик.
* * *
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: «Я не понял, ты похудела, что ли?»
* * *
Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему. Я вот думаю, признаваться или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?
* * *
- Какая же ты прекрасная девушка! И почему я не встретил тебя раньше?
- Я сидела...