Анекдоты: Как объяснить эмоциональным качелям, что я уже накатался?..

Девушка, которая училась целоваться на помидорах, по пьяни звонит в овощной магазин.

* * *

- Я, как врио губернатора, благоустроил все парки и сады в нашей Ухрюпинской области, починил и построил 90% дорог, ввел в эксплуатацию и отремонтировал несколько миллионов квадратных метров жилья...

- Ну ты врио, врио да не заговаривайся!

* * *

- В чем выгоднее всего сейчас держать деньги?

- В руках.

* * *

Наследники яростно делили в суде постигшее их горе.

* * *

У меня дома стоит велотренажер. И я не знаю, что бы я делал без него. Наверное, просто разбрасывал бы вещи по квартире.

* * *

Мюллер говорит Штирлицу:

- Штирлиц, имейте совесть - когда вы заплатите за телефонные разговоры с Москвой?

Штирлиц:

- А с какой стати я их должен оплачивать? Я ведь по работе звоню, а не по личному делу!

* * *

Фантасты, как всегда, всё предсказали с точностью до наоборот. Они думали, что роботы будут заниматься тяжелым физическим трудом, а человек - творчеством…

* * *

Оказывается, собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!

* * *

Ученый - в интервью газете: «Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста».

На следующий день вышла газета с заголовком: «Ученый признался, что все его рассуждения бессмысленны!»

* * *

- Поехали ко мне?

- А какой предлог?

- Ко.

- Поехали!

* * *

Почему рецепты на кулинарных сайтах нельзя отсортировать по количеству посуды, которую придется перемыть?

* * *

- Я считаю, что ты не права.

- А ты рисковый!

* * *

Сидят две девочки на крыше, одна - плохая, другая - хорошая, и плюют на головы прохожим. Плохая попала три раза, а хорошая - пять. Вот так добро победило зло.

* * *

«Для тех, кто шьет» - любимый журнал прокуроров.

* * *

Кощей Бессмертный рано утром бросился с моста, повесился, отравился, зарезался... Вечером говорит, вытирая пот со лба:

- Вот весело провел денек!

* * *

- Розочка! А выпить у нас что-нибудь есть?

- Есть. Чай есть цейлонский.

- А что-нибудь покрепче?

- Ну возьми новый пакетик.

* * *

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: «Я не понял, ты похудела, что ли?»

* * *

Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему. Я вот думаю, признаваться или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?

* * *

- Какая же ты прекрасная девушка! И почему я не встретил тебя раньше?

- Я сидела...