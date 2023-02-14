«Грехи молодости» мировых лидеров: Расист Байден, соблазнитель Макрон и противник НАТО Шольц

Позиция Джо Байдена по расовому вопросу колебалась вместе с «линией партии». Фото: СОЦСЕТИ

Образ главы государства обычно тщательно «вылизывается» десятками имиджмейкеров, ведь ни одна деталь не должна бросить тень на первое лицо. Однако до того, как прийти к власти многие мировые лидеры успели вляпаться в такие истории, о которых сейчас хотели бы забыть. «Комсомолка» изучила некоторые секреты в шкафах известных западных политиков.

«БУДЬ Я ПРОКЛЯТ, ЕСЛИ БУДУ ПЛАТИТЬ ПОТОМКАМ РАБОВ!»

Вершина политической карьеры Джо Байдена - избрание его президентом США - во многом совпало с расцветом движения «Жизни черных имеют значение». И конечно, пожилой политик в борьбе за голоса электората не преминул подчеркнуть, как он сильно переживает за права темнокожих в своей стране.

Но к несчастью для Байдена, в архивах остались его высказывания по расовой проблеме совсем с другим посылом. Например, в 1975 году (напомним, что большинство законов о сегрегации к тому моменту уже были в США отменены) перспективный сенатор от штата Делавэр Джо Байден в интервью заявил буквально следующее: «Я не поддерживаю идею, что сейчас нам надо давать афроамериканцам какие-либо привилегии, чтобы они могли сравняться с белыми».

Более того, нынешний президент США в свое время довольно откровенно критиковал идею о возмещении темнокожим американцам ущерба, принесенного рабством. «Я не чувствую себя ответственным за грехи своего отца и деда. И будь я проклят, если я чувствую себя обязанным платить за то, что произошло 200 лет назад». В семидесятые это звучало, может быть, и нормально, но сейчас в США за подобную фразу можно не только навсегда вылететь из политики, но и попасть под следствие.

Но и это еще не все! В 1990-е годы Байдена считали ярым гомофобом, он был противником однополых браков и неоднократно продвигал законы, запрещающие гомосексуалистам служить в армии. В общем, был когда-то совсем нетолерантным персонажем. Сейчас, правда, уже исправился.

ТАЙНЫЙ КОММУНИСТ

С годами Олаф Шольц потерял внушительную копну волос и антивоенные убеждения. Фото: Wikipedia.org

Отличительной чертой своего имиджа Олаф Шольц сделал абсолютную нейтральность. Такой себе скучный добропорядочный бургер, к которому никакие личные скандалы просто не липнут. Впрочем, так было не всегда.

Немецкий историк Хубертус Кнабе рассказал, что молодой Шольц был вполне себе бунтарем и, вступив в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), даже был близок СССР. Да и выглядел тогда будущий канцлер по-другому: с длинными рыжими волосами он напоминал хиппи, а никак не начинающего политика.

В 1982 году Шольц стал заместителем главы «Молодых социалистов» и в своих статьях начал активно критиковать «агрессивную империалистическую стратегию НАТО» и ее «правых» сторонников в СДПГ. Он ходил на митинги, с трибун требовал вывода ракет США из Европы, и по несколько раз в год ездил в ГДР знакомиться с достижениями социализма.

Причем в Восточной Германии Шольц встречался не с «мелкими сошками», а, например, с самим Эгоном Кренцом – членом политбюро компартии, который потом возглавил ГДР. Во время одной из встреч делегация с участием Шольца заявила, что «хочет поддержать движение за мир против размещения ракет «Першинг» в Западной Европе» и даже договорилась до того, что СССР надо «поставить гораздо больше ядерных ракет у границ США».

Сейчас, правда, канцлер Шольц приветствует «стабилизирующую роль НАТО в Европе». Но кто, знает, вдруг в груди у этого прожженного партийного функционера еще горит «комсомольское пламя»?

КУМИР БЕНИТО

Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот глава Италии Джорджа Мелони – полная противоположность Шольца. Яркая, активная, она не производит впечатление бюрократа, скорее уличного лидера. Причем такой же бойкой Мелони была и в своей молодости.

Еще 15-летней школьницей Джорджа Мелони вступила в «Молодежный фронт» - крыло «Итальянского социального движения», являющегося прямым наследниками фашистской партии. Более того, штаб-квартира «Братьев Италии» находится на той же улице, где когда-то заседали сторонники Бенито Муссолини. Сама Джорджа не скрывала, что выбор здания не случаен, поскольку «идеология партии учитывает историю страны».

Самого итальянского диктатора в одном из интервью Джорджа назвала крайне важной, но «сложной личностью». Довольно «обтекаемое» определение, но вот в интервью французскому телевидению, которое Мелони дала, будучи никому неизвестной 19-летней активисткой, премьер-министр Италии была куда более откровенной: «Я думаю, что Муссолини был хорошим политиком. Все, что он делал, он делал ради Италии. И за последние 50 лет у нас не было ни одного политика, похожего на него».

А сейчас Мелони пытается выглядеть респектабельным европейским политиком и старается дистанцироваться от крайне правой идеологии.

ЮНЫЙ ЛЮБОВНИК

Так выглядели Брижит и Эммануэль в середине 90-х, когда встретились. Фото: СОЦСЕТИ

Политическая карьера президента Франции Эммануэля Макрона похожа на десятки других (сперва был банкиром, потом советником крупных политиков и, наконец, пошел в большое плавание). А вот история первой юношеской любви у него весьма необычная. Многие знают, что супруга Макрона Брижит старше его на 24 года. Но еще больше это производит впечатление, если знать, что их роман начался, когда Эммануэлю было 15 лет, а ей почти 40!

Как рассказала сама Брижит Макрон, она познакомилась с Эммануэлем она в школьном театре, где он был актером, а она – режиссером. Дело было в небольшом провинциальном городе Амьене. И особой скандальности ситуации добавлял тот факт, что Брижит была замужем за влиятельным в местных кругах финансистом. Но эта преграда показалась влюбленным слишком хлипкой. На робкие просьбы родителей Макрона подождать, пока мальчику не исполнится хотя бы восемнадцать, мадам твердо ответила: «Этого я не могу вам обещать».

Ходят слухи, что старшеклассник Макрон про свои взаимоотношения со взрослой женщиной написал «немного непристойный» роман. Впрочем, для широкого читателя он так и не был опубликован.

ГУТАЛИНОВЫЙ ДЖАСТИН

Джастин Трюдо неузнаваем в черном гриме. Фото: СОЦСЕТИ

В расистский скандал по молодости попадал и премьер-министр Канады Джастина Трюдо, которого иногда называют самым красивым политиком мира.

Грандиозная буча поднялась в прогрессивных кругах, когда в прессу попали фотографии юного Трюдо, который вымазал лицо гуталином, чтобы сойти за темнокожего. В девяностые годы на это даже не обратили внимания, сочтя за невинную шутку, но сегодня для фигурантов подобных выходок (для них даже придумали специальный термин «блэкфейс») движение за права темнокожих готовит отдельный котел в аду.

Конечно же, премьер-министр показательно покаялся, заявив примерно следующее: «Ну и дурной же я был когда-то!» Но вообще-то подозрительно, что известно, минимум, о трех случаях, когда Трюдо в студенческие годы на маскарадах изображал из себя выходца из Африки. Какой-то нездоровый интерес у него проявлялся к этой расе. Впрочем, сегодня уже таких дипломатических проколов не допускает и регулярно выступает за победу всех меньшинств на свете над здравым смыслом.