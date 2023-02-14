Вопрос дня: А вы помните свою первую любовь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Мое детство пришлось на время раздельных школ. Лишь в классе 8-м появилась возможность встречаться с девочками - в кружке бальных танцев. По возвращении из эвакуации в Москве я встретил девочку, в которую оказался влюблен весь наш балетный класс. Ее звали Эолла. И я тоже влюбился в нее и предложил встретиться после школы в 7 вечера. Был сильнейший мороз, но она пришла. И мы гуляли. Собрался с духом, поцеловал, она с удовольствием ответила. Но почему-то - от дикого холода или от неискренности чувств - я вдруг понял, что не один я с ней гуляю и не со мной первым она целовалась. И не получилось дальше ничего.

Максим Калашников, писатель, футуролог:

- Попали мы с моей первой любовью в 1978-м в одну больницу в Москве. У меня обнаружили ревматизм сердца, у девушки Елены оказалось похожее заболевание. На мое признание в любви я от нее хорошую пощечину получил. Но потом нашел ее адрес. И один раз она мне даже ответила, много позже. То заболевание сердца обернулось сердечным заболеванием, но не закончилось ничем.

Татьяна Визбор, теле- и радиоведущая:

- Был любимый мальчик в детсаду в Марьиной Роще. Это была взаимная история. Мне года три было. Мы даже в состоянии легкой влюбленности детсадовские кроватки пытались сдвигать поближе друг к другу. Сейчас у меня есть приятель, поздравляю его с Днем святого Валентина - потому что его Валя зовут.

Василий Мельниченко, глава «Федерального сельсовета»:

- Была у меня красавица одноклассница, звали ее Дуся, Евдокия. Вместе уроки делали, я как бы помогал ей их решать. Общались и позже. Она жива-здорова, но супруг ее рано умер. Она и сегодня красавица...

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- У меня с 4-го и до 10-го класса была первая любовь в московской школе. Как у любого нормального школьника. Не то чтобы безответная, но... А с будущей супругой уже в Вильнюсе познакомились.

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