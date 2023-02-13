Герой спецоперации «Z» Монахов точно сосредоточил огонь артиллерии

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПРОЯВИЛ В БОЮ ТАКТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Капитан Сергей ЗУБКОВ

«В ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже подразделение под командованием капитана Сергея Зубкова прорвало оборону националистов, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил. Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских мотострелков с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими. Находясь в обороне, Зубков с подчиненными в ближнем бою уничтожили более десятка националистов. Кроме того, в ходе боя Сергей лично осуществлял корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило националистов, понеся потери, отступить. Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия капитана Сергей Зубкова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск».

ТОЧНО СОСРЕДОТОЧИЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ

Лейтенант Дмитрий МОНАХОВ

«В ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов старший офицер батареи самоходно-минометного взвода лейтенант Дмитрий Монахов выполнял задачи по корректировке артиллерийского огня и контролю огневого поражения противника. В бою Дмитрий, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В результате ответного минометного обстрела Монахов попал под минометный огонь врага. Находясь под плотным огнем противника, рискуя своей жизнью, Монахов продолжил корректировку огня артиллерии. В результате профессионализма офицера по объектам противника своевременно наносились артиллерийские удары. В ходе боя по координатам, полученным от Дмитрия Монахова, был уничтожен взводно-опорный пункт противника и до 15 националистов».