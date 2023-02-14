«Шаляпин» в лицах: Кто есть кто в сериале о великом русском артисте

Александр Горбатов в роли Федора Шаляпина. Фото: Кадр из фильма

На канале «Россия 1» стартовал сериал «Шаляпин» к 150-летию со дня рождения артиста, где насыщенная жизнь великого баса представлена в восьми подробных сериях. «КП» представляет ключевых героев картины.

Федор Шаляпин

(Александр Горбатов)

Первого народного артиста России (тогда - Республики) Федора Шаляпина сыграл Александр Горбатов. Его судьба чем-то схожа с шаляпинской: тоже работал на заводе, тоже из народа, тоже мгновенно прославился.

Федор Шаляпин.

Для первых серий, где молодой Федя начинает петь в хоре (его конкурентом в Казанском оперном театре был, на минуточку, Алексей Пешков - в будущем Максим Горький, который станет ему другом), 34-летнего Горбатова молодили при помощи компьютерной графики. А для последних, наоборот, состарили гримом.

Иола Торнаги (Мария Смольникова), Мария Петцольд (Юлия Снигирь)

Мария Смольникова в роли Иолы Торнаги. Фото: Кадр из фильма

Иола Торнаги.

С первой женой, итальянской балериной Иолой Торнаги, Федор познакомился в мамонтовской опере, где выпускница миланской балетной школы Ла Скала была примой-балериной. В Нижнем Новгороде он признался ей в любви со сцены, изменив либретто оперы «Евгений Онегин», и спел за князя Гремина «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги» (партии Шаляпина в сериале исполняет Ильдар Абдразаков). Итальянка родила ему шестерых детей.

Юлия Снигирь в роли Марии Петцольд. Фото: Кадр из фильма

Мария Петцольд.

Но потом Федор встретил Марию Петцольд - фанатку певца, которая в Петербурге искусно подстроила три «случайные» встречи с кумиром. Так Шаляпин стал жить на две семьи - в двух столицах. Петцольд родила певцу трех дочерей, одна из которых (Марина) стала известной в Италии актрисой и умерла в 97 лет в 2009 году.

Мамонт Дальский (Ян Цапник)

Ян Цапник в роли Мамонта Дальского. Фото: Кадр из фильма

Мамонт Дальский.

Эксцентричный артист Мамонт Дальский играл и в Малом театре (Москва), и в Александринском (Петербург). «Человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый» - так описывал его характер Алексей Толстой. С Шаляпиным он познакомился в Тифлисе, когда Федор только начинал карьеру. Певец часто прислушивался к советам опытного актера, «подсматривал» за ним. Погиб Дальский довольно нелепо: сорвался с подножки трамвая, когда спешил в гости к Шаляпину.

Константин Коровин (Александр Яценко)

Александр Яценко в роли Константина Коровина. Фото: Кадр из фильма

Константин Коровин.

Всемирно известный художник Константин Коровин оформлял множество постановок, в которых участвовал Шаляпин. Так и завязалась дружба. Он придумывал все: афиши, декорации, эскизы костюмов. Вместе они ходили на охоту и рыбачили. Даже в Париже в эмиграции - на отъезд Федора художник тоже серьезно повлиял - продолжали общаться и много говорили о России. Впоследствии сын Шаляпина Борис, ставший художником, написал портрет Коровина.

Исай Дворищин (Федор Лавров)

Федор Лавров в роли Исаи Дворищина. Фото: Кадр из фильма

Исай Дворищин.

Сын портного, выбившийся в солисты Мариинки, тенор Исай Дворищин был безусловно преданным секретарем Шаляпина. Его неунывающим Санчо Пансой. Он неистово верил в гений Федора и во многом технически помог ему реализоваться, оставаясь при этом и бескорыстным другом. Шаляпин отзывался о друге так: «Он любит рядиться в костюм шута, но это его способ самозащиты от грубостей злой жизни. Редкие чувствуют под шутовским нарядом честную душу и острый ум человека, много испытавшего и знающего цену жизни, людям».

Савва Мамонтов (Владимир Юматов)

Владимир Юматов в роли Саввы Мамонтова. Фото: Кадр из фильма

Савва Мамонтов.

Мецената Савву Мамонтова, который содержал оперный театр в Москве, сыграл Владимир Юматов (в кадре - справа), и без грима похожий на прототип. Именно в мамонтовской опере Шаляпин сполна раскрылся и начал набирать ход. «Все это (полное доверие) одело душу мою в одежды праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным побеждать все препятствия», - вспоминал Федор.«Шаляпин».

Россия 1.

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