Военная спецоперация на Украине 14 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 февраля 2023 года.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы России начали использовать новую тактику на линии соприкосновения, а также занимать более выгодные рубежи.

«Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения», - отметил подполковник.

Военные первой Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Военный объект ВСУ уничтожен первым же залпом из установки «Град».

В Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенный пункт Красная Гора, расположенный в ДНР.

Ведомство отметило, что потери украинских войск за сутки превысили 150 военных.

Минобороны России сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки убитыми свыше 110 военных.