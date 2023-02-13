Источник в медицинских кругах: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меньше недели назад фигуристу Роману Костомарову сделали первую операцию - ампутировали стопы.

По словам врачей, на фоне коронавирусной инфекции, у Романа развился сепсис. У спортсмена начался некроз в нижних конечностях: сначала в левой стопе, а потом и в правой. Одним словом - гангрена. Медикам ничего не оставалось, как ампутировать стопы чемпиона. Параллельно врачи сражались за руки спортсмена. Но к сожалению, кисти тоже начали чернеть, некроз добрался и до рук. Медицинские светила до последнего сражались за руки Романа, но увы, спортсмену становилось все хуже и хуже.

- Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук, - рассказал KP.RU источник в медицинских кругах.

Однако официального подтверждения этой печальной новости репортеры «КП» пока не получили. Оксана Домнина ещё 8 февраля, в день рождения Романа, объяснила, мол, как только Костомаров поправится, он сам, если захочет, расскажет о своем здоровье.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник уточняют, что спортсмену ампутировали всего несколько пальцев, а не кисти целиком.

Напомним: Роман Костомаров попал в Коммунарку ещё в начале января. Фигурист простудился и угодил в больницу с тяжелой пневмонией. Сначала спортсмена подключили к ИВЛ, а потом, когда его состояние ухудшилось, к ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

«КП» желает фигуристу здоровья!