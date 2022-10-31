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Звезды31 октября 2022 20:36

Самиздат - это чайный гриб: в Питере открылась выставка, посвященная неподцензурной литературе

Наш корреспондент - о популярной выставке, на которой блогеры ликуют, а литературоведы уходят разочарованными
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
Открытия выставки очень ждали, некоторые литературоведы поехали специально из Москвы

Открытия выставки очень ждали, некоторые литературоведы поехали специально из Москвы

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В "Фонтанном доме" Санкт-Петербурга открылась выставка "Эрика берет четыре копии". Что это за тетка, куда и какие копии берет, трудно понять юным запрещеннограмщикам, но рожденные в СССР, конечно, вспомнят "Эрику", печатную машинку, в которую можно было заправить четыре тонких листочка через копирку. А кое-кто и песню Александра Галича напоет:

Их имен с эстрад не рассиропили,

В супер их не тискают облаточный:

Эрика берет четыре копии.

Вот и все!

- А этого достаточно.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Советское пиратство посредством "Эрики" называлось "самиздатом". Устроители точно попали в запрос, витавший в воздухе: открытия выставки очень ждали, некоторые литературоведы поехали специально из Москвы, видимо, ожидая откровений в шекспировском духе: "я правду вам порасскажу такую, что хуже всякой лжи".

Но неожиданностью стало то, что институция предпочла разговаривать о самиздате с поколением блогеров и неофитов, представив выставку как набор локаций для селфи, наполненных артефактами советских времен: лосиными и сайгачьими рогами, паяльниками и радиоприемниками, ванной комнатой в красных тонах.

Загадочная красная ванная - место для печати фотографий в доцифровую эпоху

Загадочная красная ванная - место для печати фотографий в доцифровую эпоху

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Упомянутых в названии "Эрик" было аж несколько, их разрешали трогать руками и печатать через копирку, но все же самым популярным экспонатом стал не печатающий агрегат, а чайный гриб в банке, который устроители выставки остроумно выдали за несанкционированную копию.

- Ух ты, у нашей бабушки такой на окне, - радовались посетители.

Чайный гриб в банке устроители выставки остроумно выдали за несанкционированную копию

Чайный гриб в банке устроители выставки остроумно выдали за несанкционированную копию

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Сказать, что литературной части не было совсем - нельзя. За нее отвечали несколько самиздатовских книг в витринах и неподцензурная азбука, развешанная на стенах. Плакаты "запрещенка", "Невозвращенцы", "дефицит", пластинки на костях - популярно объясняли подрастающему поколению суть явления.

Опытный радиолюбитель знал, как апгрейдить радио при помощи паяльника, чтобы потом ловить передачи Севы Новгородцева

Опытный радиолюбитель знал, как апгрейдить радио при помощи паяльника, чтобы потом ловить передачи Севы Новгородцева

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

"Вот и все, - как пел Галич, - и этого достаточно". Если у кого-то были другие ожидания, то можно вспомнить слова Аршавина, а те, кому дорого ехать в Питер и тратить двести рублей - могут посмотреть картинки здесь и почитать самые интересные объяснения терминов из музейных залов.

Сайгачьи рога каким-то образом тоже приплели к самиздату

Сайгачьи рога каким-то образом тоже приплели к самиздату

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

ДЕФИЦИТ

Постоянный недостаток или отсутствие товаров и услуг, которые нельзя приобрести, несмотря на наличие денег. В 1970 - 1980 -е в СССР дефицитом стало практически все, особенно в городах и селах: колбаса и зеленый горошек, сгущенка и туалетная бумага, книги и одежда. Дефицит был одним из следствий плановой экономики и вечной темой анекдотов.

МАЛАЯ САДОВАЯ

В начале шестидесятых в небольшом закутке отдела "Кулинария" на Малой Садовой улице в Ленинграде появился первый кофеварочны аппарат. Там можно было выпить чашку кофе, в том числе популярного среди поэтов "тройного" (т.е. тройной крепости), позже запрещенного как якобы наркотическое средство. Вскоре Кулинария стала излюбленным местом встреч молодых художников и поэтов, неформальным культурным центром, где проходил обмен идеями, книгами и самиздатом. В истории литературы Ленинграда существует понятие "Поэты Малой Садовой". В 1973 году кофейный аппарат был убран, что стало завершением истории неформального литературного сообщества "малосадовцев".

САЙГОН

В сентябре 1964 года на первом этаже здания на углу Невского и Владимирского проспектов открылось кафе, которое в течение последующих 25 лет было постоянным местом общения литературно-художественного андеграунда, богемы и разного рода неформалов. Оно получило неофициальное название "Сайгон", связанное с войной во Вьетнаме, репортажи о которой не сходили со страниц газет. В советской печати столицу Южного Вьетнама Сайгон изображали как город всевозможных пороков. По свидетельству Виктора Топорова, название пошло от назидательной фразы местного милиционера: "Что вы тут курите! безобразие! Какой-то Сайгон устроили!"

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

СОФЬЯ ВЛАСЬЕВНА

Конспиративное обозначение советской власти в речи советских диссидентов. Ходили также сочетания Вера Михайловна (Высшая Мера) или Галина Борисовна (Государственная Безопасность). Однако, в отличие от упомянутых аналогов, Софья Власьевна как персонификация политического строя превратилась в фольклорный персонаж, обладавший некоторой индивидуальностью.

"ПИРОГ"

Передаваемая запрещенная литература. Так как телефоны могли прослушиваться и простое общение с глазу на глаз в общественных местах могло отслеживаться, распространители самиздата придумали шифры. Передаваемую из рук в руки литературу называли "пирогом". Можно было услышать подобные диалоги:

- Ты пробовал "пирог", который я тебе дал на той неделе?

Да, мне очень понравился.

- Можешь дать попробовать его своей жене.

- Спасибо! Тарелку от пирога мы вернем на следующей неделе.

КультураКультура: литература