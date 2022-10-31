Путин об ответных ударах по энергетической инфраструктуре Украины: «Это не все, что мы могли бы сделать»

Владимир Путин встретился с журналистами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин в Сочи после завершения переговоров Армении и Азербайджана встретился с журналистами. Вот на какие вопросы он ответил:

МОЖНО РАССКАЗАТЬ, ЧТО ВЫКИНУЛИ ИЗ ФИНАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ?

- Можно сказать? Можно! Но не нужно. Это тонкие, чувствительные вещи для обеих сторон, - ответил президент.

Дальше он прокомментировал прошлые мирные переговоры Еревана и Баку, прошедшие в Праге без участия России.

- Понятно почему без нас. Европейские партнеры пытаются исключить Россию из всех форматов. Ясно, что в некоторых случаях это невозможно, как сейчас, например. Но мы в любом случае приветствуем усилия, направленные на снижение противостояния.

КАК ИДЕТ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА?

- Делимитация – важнейший вопрос, много говорили об этом. Есть некоторые предпосылки, что путь найден. Предпосылки, что договоренности могут быть достигнуты… Мы готовы предоставить карты Генштаба СССР (для определения границ - Ред.). Это самые точные карты.

РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ…

- Весь процесс вывоза зерна был организован под предлогом интересов беднейших стран. Но 34% зерна в итоге попало в Турцию, 45% - в ЕС, 3-5% только попадает в беднейшие страны. Но разве для этого все делали? Но дело даже не в этом. Дело в атаке со стороны Украины по кораблям Черноморского флота. Эти беспилотники - и подводные, и воздушные - шли в зерновом коридоре. Они создали угрозу и для наших кораблей, и для гражданских. А если Украина долбанет по судам – виноваты будем мы. Мы не прекращаем участие в операции, мы его приостанавливаем. Пусть ООН проведет работу с Украиной и гарантирует, что больше угроз не будет.

БУДЕТ ЛИ УКАЗ О ЗАВЕРШЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ?

- Указ о начале был сделан по предложению Минобороны. Теперь Минобороны предлагает завершить частичную мобилизацию. Она завершена, точка поставлена. 41 тысяча мобилизованных сейчас в боевых порядках. 259 тысяч – в войсках, они участия в боевых действиях не принимают, а повышают подготовку.

УДАРЫ ПО УКРАИНЕ – ОТВЕТ НА АТАКУ В СЕВАСТОПОЛЕ?

- Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать.

ЧТО РОССИЯ ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ НА ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ?

- Чтобы начать предлагать, переговоры должны состояться. Заранее выкладывать на стол переговорную позицию – не всегда целесообразно. Вот мы с ними в Стамбуле договорились – они взяли и потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия А наша добрая воля известна.

ЕСТЬ ЛИ ПОКУПАТЕЛИ НА НАШ ГАЗ?

- Я знаю, что потребителей много, и желающих купить российский газ много. Турция – возможный путь для поставок в Европу. Понятно, почему мы предложили построить газовый хаб в этой стране - потому что работать напрямую с европейскими партнерами сложно. Плюс подорвали газопроводы. Европейцы рот закрыли, молчат, как будто так и надо. Кто-то еще наглости набрался заявить, что мы сами взорвали. Придумывают же чушь.

- С Турцией проще работать. Эрдоган – человек слова. Если договорились – исполняют. Кроме этого, нам проще контролировать акваторию Черного моря.

Путин рассказал, что глава Газпрома Алексей Миллер доложил о первых результатах осмотра теракта на дне Балтики.

- Две воронки, 3 и 5 метров глубиной. Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет – всего трубы разошлись на 259 метром, а этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным, видимо, этим взрывом и осколками, - объяснил президент.

НА G20 ПОЕДЕТЕ?

- Решение еще не принято.