«В этот день я начал седеть»: Шепелев вслед за Фриске сделал МРТ головного мозга и испугался результатов

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Мила СТРИЖ

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске воспитывает ее сына Платона: певица умерла от опухоли мозга, когда мальчику было всего два года. Телеведущий видел, как угасала его гражданская жена. Неудивительно, что с тех пор тема онкологии особенно болезненна для него. В соцсетях Дмитрий рассказал, как поход в дорогостоящую клинику обернулся для него настоящей катастрофой. Шепелев решил сделать МРТ головного мозга, которое в свое время делали и Жанне. После обследования он до смерти испугался вердикта врачей.

Дмитрий сообщил, что обычная процедура внезапно закончилась незапланированным врачебным консилиумом. Повышенное внимание медиков настолько перепугало Шепелева, что он приготовился к самому страшному сценарию.

«Лежу в аппарате МРТ, делаю снимки головного мозга. Процедура мучительная. Двигаться запрещено. Открываю глаза, не понимаю, что происходит — меня окружают люди в белых халатах: „Вы только не волнуйтесь!“. Мне становится страшно. Спустя чуть больше часа выяснилось — тревога оказалось ложной. В тот день я и начал седеть. Даже в очень дорогой клинике могут напугать до полусмерти», - рассказал шоумен.

Дмитрий Шепелев видел, как угасала от онкологии Жанна Фриске. Фото: EAST NEWS

Жанна Фриске узнала о своей болезни через несколько месяцев после родов. Певица родила сына Платона 7 апреля 2013 года в частном госпитале Майами. В начале июня того же года артистка начала жаловаться на головные боли. Врачи диагностировали у нее неоперабельную опухоль мозга. Жанна проходила лечение в США и в Германии. Однако было уже поздно: химиотерапия и препараты смогли продлить ей жизнь только на пару лет. Певица скончалась в 2015 году.

После того, как она умерла, ее сын Платон остался жить с отцом. С тех пор у Шепелева продолжается конфликт с родителями Жанны. После смерти мамы мальчик виделся со своими бабушкой и дедушкой всего пару раз.

Недавно сестра артистки Наталья Фриске в студии шоу «Секрет на миллион» рассказала, как Жанна мужественно сажалась с болезнью. По ее словам, Шепелев ужасно относился к певице, когда та была беременна.

- Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину? - недоумевает Наталья.

Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Спустя несколько месяцев врачи выявили у нее неоперабельную глиобластому. Жанна лечилась в США, рядом с ней в это время был Шепелев. Наталья вспомнила о том, как Жанна позвонила ей после выписки из клиники в Лос-Анджелесе. По ее словам, Шепелев кормил артистку одним рисом, поэтому та постоянно была голодной. Сестра певицы также уверяет, что Дмитрий не лечил гражданскую жену должным образом.

- Жанна говорила: Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная, - вспомнила Наталья. Сестра Фриске добавила, что Шепелев якобы перестал давать жене лекарство после того, как ему сообщили, что «Жанна уже никогда не будет прежней».