Леонардо Ди Каприо отметил Хэллоуин вместе с Ириной Шейк

Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо отметили вместе Хэллоуин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минувшим вечером звезды кино и шоу-бизнеса веселились на грандиозной вечеринке Circoloco, устроенной по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке на Бруклинской военно-морской верфи. Среди знаменитых гостей был замечен 47-летний Леонардо Ди Каприо. Самый завидный холостяк Голливуда приехал на праздник в компании модели Ирины Шейк. Актер и русская красавица веселились вместе всю ночь.

Как рассказал источник издания Page Six, Лео и Ирина прибыли на вечеринку на микроавтобусе вместе с моделями Джиджи и Белой Хадид, а также арт-дилером Хелли Нахмад.

- Лео большую часть ночи носил страшную маску, которую он снимал только чтобы выпить, - сообщил инсайдер.

Правда, источник уточнил, что благосклонностью Лео пользовалась отнюдь не Ирина, а Джиджи Хадид. Слухи о том, что между Ди Каприо и 27-летней блондинкой промелькнула искра, появились еще в сентябре. По словам источников, у пары сейчас конфетно-букетный период. Лео и Джиджи стремятся узнать друг друга поближе.

«Ди Каприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Он не прыгает сразу из одного романа в другой. Они делают это медленно», - говорят в окружении актера.

Говорят, Лео встречается с супермоделью Джиджи Хадид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джиджи Хадид - одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, и кроме того, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Джиджи родилась в Лос-Анджелесе в семье миллионера, владельца строительной компании Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид.

Роман с Хадид опровергает теорию о том, что Лео входит в «Клуб 25 и младше». Все предыдущие избранницы актера действительно были моложе 25 лет. Артист расставался с ними прежде, чем они достигали этого возраста. Но Джиджи – совсем другой случай, ей уже 27. К тому же она первая молодая мама, с которой встречается Лео. У манекенщицы есть двухлетняя дочь Хай от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С отцом своего ребенка Джиджи рассталась в 2019 году, еще до рождения малышки.