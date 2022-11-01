Кипр решил заработать на въездных визах для россиян

Oформление национальной въездной визы Кипра будет стоить 80 евро, для детей в возрасте с 6 до 12 лет – 40 евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Кипра подтвердило, что прекращает с 1 декабря с.г. особый визовый режим для граждан России.

Ранее оформление кипрской визы для россиян было бесплатным. Теперь оформление национальной въездной визы будет стоить 80 евро, для детей в возрасте с 6 до 12 лет – 40 евро. Оплату посольство и консульства будут принимать в рублях.

Кипр одним из последних в ЕС обновил свою визовую политику, хотя, по факту, первые подвижки в этом направлении были сделаны им ранее – весной были отменены т.н. про-визы, выдававшиеся прибывшим на Остров Афродиты прямыми рейсами. С тех пор кипрские национальные визы можно получить только при личном обращении в дипмиссии Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

Российские туроператоры не считают, что это хоть как-то повлияет на турпоток соотечественников, отправляющихся на Кипр: отсутствие прямого авиасообщения и закат былой популярности этого направления уже и так снизили число желающих отдохнуть там до минимальных отметок.