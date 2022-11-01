Израильские роженицы массово требуют проведения ДНК-тестов

Фото: REUTERS

В Израиле набирает обороты скандал, связанный с ошибкой врачей: в ходе процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) женщине ввели чужой эмбрион, генетические данные которого не имели отношения ни к матери, ни к отцу. Более того, до сих пор врачи клиники не могут внятно ответить – чья и кем оплодотворенная яйцеклетка была подсажена женщине.

Теперь будущие мамы, прошедшие аналогичную процедуру в той же клинике, требуют от министерства здравоохранения и руководства больницы провести ДНК-тест с целью исключения подобных ошибок. К ним подключились и те, кто уже выносил плод и родил ребенка после процедуры ЭКО. Причем анализ, как того требуют женщины, должен быть проведен в независимой лаборатории, а не в клинике, допустившей ошибку.

Масла в огонь подлило и решение одного из главных раввинов еврейского государства, где религия не отделена от закона, и постановления главных раввинов имеют юридическую силу. Религиозный лидер решил, что женщина, выносившая в своем чреве и родившая генетически не родного ей ребёнка, будет являться его матерью и не сможет потребовать передачи малыша биологическим родителям, даже если они будут найдены в результате проверок.

Аналогичная история недавно произошла и в США. Пара американцев, узнав о врачебной ошибке, подала на медиков в суд, требуя материальной компенсации за пережитые моральные страдания.