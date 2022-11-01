Иранского поборника нравственности запечатлели с любовницей без хиджаба

Ростам Гасеми занимает должность министра дорог и городского развития Ирана. Фото: ru.wikipedia.org

В социальных сетях распространяют фото иранского министра Ростама Гасеми, на котором он позирует с женщиной, не носящей хиджаб.

Иранская оппозиция отмечает, что в настоящее время Гасеми является одним из самых строгих приверженцев соблюдения дресс-кода для женщин Ирана.

Автор фото, американский журналист Шахед Алави, рассказал, что снимки сделаны им в Малайзии в 2011 году, через два года после того, как умерла жена Гасеми. По утверждению фотографа, рядом с иранским чиновником – его любовница.

Сейчас Ростам Гасеми занимает должность министра дорог и городского развития Ирана. А в прошлом он - офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР); фото было сделано, когда он занимал должность министра нефти.

С середины сентября Иран охвачен массовыми протестами после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной патрулем Полиции морали КСИР за неправильно надетый хиджаб. Через два дня Амини скончалась. По официальной версии – из-за сердечного приступа. По мнению родственников девушки, причиной смерти стало жестокое избиение после задержания.