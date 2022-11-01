Геннадий Зюганов: После победы на Украине Красное Знамя может снова стать государственным флагом России

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Андреевич, 85 лет назад двуглавых орлов на башнях Кремля сменили рубиновые звезды. А вы какие символы большой страны не трогали бы вообще никогда?

- Любая страна и народ развиваются, исходя из тех событий, которые полыхали в ее истории.

Вот если вы посмотрите цветовую гамму, символическую, то вы просто ахнете. Нам соответствует золотисто-красный цвет. Такая душа, такая вера…

И Спас Нерукотворный на красном фоне, и знамена русского воинства, и одеяния красавицы, и Красная площадь, и красна девица, и красный угол, и красна изба своими пирогами.

Это состояние души, наше нравственно-этическое состояние.

И не случайно Владимир Креститель и принял веру, которая основу нашей жизни составляет, а это, прежде всего, - нравственные устои, добрые отношения к людям. Возлюби ближнего своего – главное здесь.

Поэтому, красный цвет соответствует нашей истории и нашей души.

И появление красных, рубиновых звёзд, тем более, вполне символично.

А ельцинскую эпоху пытались покуситься и на звезды Кремля, но вовремя одумались.

На мой взгляд, не случайно сегодня красные звезды - как и Знамя Победы - мы видим на танках - с этими символами наши ребята освобождают от нацизма и фашизма ридну Украину.

Они продолжают дело своих отцов и дедов. Те разгромили фашистов, но американцы возродили эту мерзость и гадость вместе с бандеровцами. И мы продолжаем под красным знаменем Победы, на котором серп и молот, очищать от этой коросты, от этой раковой опухоли свою общую Родину. Так что, мне кажется, на это надо смотреть исторически. Тогда вы будете воспринимать все естественно.

Но я против того, что ломают, сносят памятники, уродуют символы и память. Каждая эпоха оставила свои памятники. Их надо беречь.

- А вот вы вспомнили о красном знамени с серпом и молотом, которое сейчас веет над спецоперацией. После Победы это знамя может вернуться в качестве официального государственного флага России?

- Вполне может стать. Я бы с удовольствием за это проголосовал.

А оно, считай, уже вернулось.

У нас был некто (называет фамилию одного, теперь уже мало кому известного, политика. - А.Г.), который сидел, позорил Думу, и внес предложение - со Знамени Победы сорвать серп и молот, звезду. Но, слава Богу, тогда все возмутились и его погнали в шею. И официально Знамя Победы утверждено главным символом. А на Красной площади, во время Парада 9 мая, выносят государственный флаг страны и Знамя Победы.

Серп и молот, и звезда – это знаки людей труда. Рабочие, крестьяне, учителя, инженеры, врачи, ученые, военные – они составляют суть и плоть любой нации и любого государства. Они с удовольствием проголосуют за эти символы.

- И ещё вот такая информация вчера прошла, что в КПРФ «дан старт новой волне партийных чисто», начались «массовые исключения идеологически чуждых членов партии» - это анонсировал Афонин якобы.

- Кто тебе это сказал?

- Вот такая информация.

- Афонин - человек ответственный, серьезный, он у вас на Радио «Комсомольская правда» выступал. И ты знаешь прекрасно, что никто этим не занимался и заниматься не собирается.

Но у нас партия, у нее есть устав, программа. Есть программа вывода страны из кризиса, бюджет развития, уникальный опыт народных предприятий. И есть свое отношение ко всем главным вопросам.

Член партии обязан это реализовывать в своей практике. Если он этого не будет делать, - правильно, что его отправят. Это же партия. А партия тем и сильна, что она строго следует своей программе и демократический централизм прописан для всех. Обсуждай, говори, высказывай. Проголосовало большинство – выполняй его волю.

- То есть, репрессий 1937 года в партии не будет?

- Успокойся…

- Спасибо.